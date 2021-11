Rudy Zerbi: avete mai visto i figli? Uno più bello dell’altro | FOTO

Il prof di Amici ha una famiglia bella grande. Rudy Zerbi, infatti ha tanti figli maschi che sono uno più bello dell’altro. Li avete mai visti? Oggi vi sveleremo i loro volti.

Il più noto dei figli è sicuramente quello più piccolo. Rudy Zerbi condivide spesso le foto del suo ultimogenito sul web, cogliendo attimi di vita vissuta insieme che ai fan piacciono moltissimo. Tra l’altro, il suo carattere burbero che spesso si manifesta in trasmissione, in realtà, sembra annullarsi con suo figlio.

Rudy è un papà tenerone che tiene però all’educazione: le sue stories e i video mostrano il suo essere apprensivo che non si traduce però in una limitazione della libertà dei suoi pargoli.

Rudy Zerbi, chi sono i suoi figli?

Siamo abituati a vederlo ad Amici, dove genera sempre delle polemiche notevoli per via dei suoi criteri in fatto di musica. Rudy Zerbi però nel privato è molto diverso. Ha un carattere decisamente meno acido e più leggero. Come lo sappiamo? Basta vedere il suo profilo IG per farsi un’idea di com’è quando è a casa.

Rudy ha ben quattro figli: Tomas, Luca, Edoardo e Leo. Questi figli però sono il frutto dell’amore con ben tre donne diverse: dal matrimonio con Simona sono nati Tomas e Luca. poi il prof di Amici ha avuto una storia con Carlotta Miti attrice e nipote di Gianni Morandi.

E’ dalla loro relazione che è arrivato Edoardo. Nel 2015 nasce l’ultimo figlio avuto da Maria Soledad Temporini, Leo nato prematuro a 5 mesi. Il piccolo ha rischiato la vita e anche la sua mamma purtroppo stava per morire durante le ultime fasi della gestazione. Pare però che anche la relazione con Soledad non sia finita bene e di recente Rudy è tornato single.

Rudy e la foto con i suoi figli

Qualche settimana fa, Rudy ha voluto fare una dedica ai suoi bellissimi figli. Il prof di Amici ha condiviso su IG uno scatto molto bello che ha colto un momento di serenità in famiglia. Il lockdown ha fatto riscoprire a tutti quali sono le vere priorità nella vita e i figlio sono senz’altro una di queste.

Più volte Rudy ha sottolineato che sa di essere un padre fortunato ed è molto felice ed orgoglioso dei suoi ragazzi.