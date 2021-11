Rudy Zerbi: l’avete mai visto coi capelli? Stenterete a riconoscerlo | FOTO

Di certo non avete mai visto Rudy Zerbi così: un look irriconoscibile, i fan guardando la foto non potevano credere che fosse proprio lui. Tutti siamo abituati a vederlo sempre in jeans camicia o maglietta, polemica ma sempre e comunque con i capelli rasati. Sicuramente vederlo con i capelli lascia interdetti.

Noto come professore di canto nel programma di Maria De Filippi, Amici, ma anche come giudice a Tu sì que vales, Rudy Zerbi lavora da anni in tv e il suo aspetto non è stato sempre quello attuale. Nasce il 3 febbraio del 1969 e cresce a Santa Margherita Ligure.

Oggi professore di canto ed critico musicale, fino a qualche anno fa era un produttore discografico e DJ italiano. Qualche volta si è anche cimentato nella conduzione di qualche programma televisivo.

Avete mai visto Rudy Zerbi con i capelli? E’ irriconoscibile

Il pubblico, ma soprattutto i suoi milioni di fan sono abituati a vederlo sempre calvo. Infatti tutti pensavano che Rudy Zerbi fosse stato sempre così, o addirittura qualcuno ha ipotizzato che si rasasse i capelli fino ad apparire così per scelta propria.

Tanti sono i VIP che si rasano a zero per una scelta di stile! Ma la sua è stata più una costrizione, purtroppo i suoi capelli hanno smesso di crescere presto rendendolo calvo in giovane età.

Nei giorni scorsi si è parlato tanto della sua convivenza in una casa di Roma, con un altro uomo. Silvia Toffanin lo ha invitato a Verissimo ed è proprio qui che Rudy ha voluto chiarire queste voci e ha voluto precisare che la convivenza con un altro uomo, non è che con il famoso conduttore Gerry Scotti. I due convivono spesso perché in prossimità delle registrazioni di Tu sì que vales condividono un appartamento a Roma.

La foto coi capelli ormai è virale

Qualche tempo fa, lo stesso Rudy ha voluto pubblicare uno scatto del passato in cui mostra una folta capigliatura.

La foto è stata condivisa su Instagram scatenando più di un commento ironico. I fan si sono infatti letteralmente scatenati e qualcuno, incredulo, ha commentato scherzosamente che si trattava di un fotomontaggio.

In realtà, la foto è vera e ritrae il celebre giudice in una veste nuova che risale purtroppo a quando era poco più che 20enne.