Rosalba – Shinigami: video ufficiale e testo del nuovo singolo

Shinigami è il secondo singolo in carriera della 19enne youtuber-cantante Rosalba Andolfi, rilasciato il 21 giugno 2019: leggi il testo e ascolta e guarda il video di questo interessante brano, successore di Bipolare.

Nella canzone prodotta da Moji, alla quale la cantante si è ispirata guardando il manga giapponese Death Note, Rosalba nomina uno Shinigami (letteralmente “divinità della morte”), che nella mitologia giapponese è la personificazione della morte, l’equivalente del “nostro” tristo mietitore, ma al contrario di esso, gli shinigami sono degli dei e pertanto molteplici.

Rosalba Shinigami Testo

Download su: Amazon – iTunes

(Moji got another one)

E poi ti dico calma

Se ti ho conosciuto sarà il karma

L’amore a volte è un’arma

Contro uno shinigami

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani.

Stanca, sveglia da ore

Ferma in un posto in cui piove col sole

Credo ancora alla magia

Ma non credo più alle persone

Tu sei il centro della galassia

L’unica eccezione

Sei tutto ciò che mi basta

Perché ormai ne ho le prove .





Vorrei scoprire una nuova costellazione

Volare in alto al di sopra di queste cose ma…

A volte la testa mi inganna

Vorrei essere leggera, si, come l’aria.

E poi mi dico calma

Se ti ho conosciuto sarà il karma

L’amore a volte è un’arma

Contro uno shinigami

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani.

A volte mi perdo

Se penso a quanto è grande questo nostro universo

Non ho perso tempo

non tornerei indietro su niente di ciò che ho scelto

Adesso che ci sei te.





Vorrei scoprire una nuova costellazione

Volare in alto al di sopra di queste cose ma…

A volte la testa mi inganna

Vorrei essere leggera, si, come l’aria.

E poi mi dico calma

Se ti ho conosciuto sarà il karma

L’amore a volte è un’arma

Contro uno shinigami

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani.





Ascolta su: