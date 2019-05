Rosalba – Bipolare: video ufficiale e testo del singolo d’esordio della youtuber

Bipolare è il singolo d’esordio della giovane youtuber Rosalba Andolfi, disponibile ovunque dal 2 maggio 2019. Leggi il testo e ascolta l’audio della canzone.

La youtuber napoletana classe 1999 vanta centinaia di migliaia di scritti sui social network e non nasconde il sogno di entrare seriamente nel mondo della musica, così a meno di un anno di distanza da Teddy Bear, che a detta sua, più che una canzone era una prova, un approccio al music biz, ha reso disponibile questo brano, primo assaggio di un progetto “fighissimo” non meglio specificato.

E il titolo del singolo ha fatto storcere il naso a molti internauti, perché il bipolarismo è una patologia seria, ma non si è fatta attendere la risposta di Rosalba, che tiene a specificare che il titolo e il testo non hanno l’intento di prendere alla leggera questa patologia. E c’è anche chi la critica per il fatto che una youtuber non dovrebbe far musica. Beh, se è per questo, non è la prima e non sarà l’ultima youtuber a far musica, aggiungo io. E poi in fondo, cosa c’è di male?

Bipolare – Rosalba – Testo

Sono bipolare

E tu mi fai pensare che

Sia tutto così facile

Che mi fai credere alle favole

Lo sai ho la testa fra le nuvole

E sto a disegnare

E tu mi fai sembrare che

A volte sia tutto possibile

Forte ma in fondo sono fragile

Non mischio il make-up con le lacrime





Andare a 100 ma sentirsi fermi

Oggi non esco baby, guardo Netflix

I miei li ho scelti

Hai visto quanti cambiamenti? Ya ya

Ho fatto fuori quei serpenti e l’ansia

Che vive in sincronia con me

Mi sveglio baby penso a te

Vorrei sparire ma non è un clichè

Non dormo e se dormo ti sogno

I want you

Mi annoio se non ci sei tu

Sono Bipolare

E tu mi fai pensare che

Sia tutto così facile

Che mi fai credere alle favole

Lo sai ho la testa fra le nuvole

E sto a disegnare

E tu mi fai sembrare che

A volte sia tutto possibile

Forte ma in fondo sono fragile

Non mischio il make-up con le lacrime

Sarò più serena

Triste a malapena

Non conosci i retroscena

Di questa vita aliena

Minimo, critico

La felicità sempre in bilico

Sto cadendo giù come Icaro

Chiudi gli occhi

Senti il brivido

Volo in un altro cielo

In un universo parallelo

Sono fuori congelo

In noi ci credo davvero

Minimo, critico

La felicità sempre in bilico

Sto Cadendo giù come Icaro

Chiudi gli occhi

Senti il brivido





Non dormo e se dormo ti sogno

I want you

Mi annoio se non ci sei tu

Non dormo e se dormo ti sogno

I want you

Mi annoio se non ci sei tu

Sono Bipolare

E tu mi fai pensare che

Sia tutto così facile

Che mi fai credere alle favole

Lo sai ho la testa fra le nuvole

E sto a disegnare

E tu mi fai sembrare che

A volte sia tutto possibile

Forte ma in fondo sono fragile

Non mischio il make-up con le lacrime





