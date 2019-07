Lele Blade – Loco: audio, testo e traduzione

Loco è il nuovo singolo del rapper napoletano Alessandro Arena, in arte Lele Blade, estratto dall’EP Vice City, uscito il 21 giugno 2019 per Universal Music Italia. Leggi il testo e la traduzione in italiano (dal dialetto partenopeo e lo spagnolo) e ascolta il brano.

Scritto dall’interprete e prodotto dal napoletano Davide Totaro, meglio conosciuto come Dat Boi Dee, in questo pezzo, sesta ed ultima traccia dell’Extended Play, il rapper dice di voler fare tanti soldi illegalmente al fine di cambiare vita e non mancano riferimenti a guerre fra clan malavitosi.

Nella canzone, il dialetto di Blade si fonde allo spagnolo ed a ritmi latini e atmosfere soleggiate, mentre il ritornello è a dir poco contagioso.

Lele Blade Loco testo e traduzione

[Intro: Dat Boi Dee]

Dat Boi Dee vamos pa la banca

[Pre-Ritornello]

Loco, loco

Por esto dinero vuelvo loco

Par ca vennimm e kilos

Ma nun ‘o tuccamm ’o coco

Pazzo, pazzo,

Per questi soldi sto diventando pazzo

Sembra che vendiamo i kili

Ma la cocaina non la tocchiamo

[Ritornello]

Mamacita dice que soy loco

Por esto dinero vuelvo loco

Par ca vennimm e kilos

Ma nun ‘o tuccamm ‘o coco

Mamma dice che sono pazzo

Per questi soldi sto uscendo di testa

Sembra che vendiamo i kili

Ma la cocaina non la tocchiamo

[Strofa 1]

Tras rint a banca cu na banda e pistoleros

Barba long, tatuat comm e bandoleros

’O primm che cant ‘o facc ballà a samba

Black, black, black

Black vir sul e fiamm

Nu milion e nun me truov chiù, desaparecido

M’annasconn a vit comm e nu bandito

Scus ma nun me fir e verè chiù a nisciun

Hasta luego, vita nueva

Playa, blanca, Puerto Rico

Entro in banca con una banda di pistoleri

Barba lunga, tatuato come i banditi

Il primo che canta gli faccio ballare la samba

Black, black, black

Black vedi solo le fiamme

Un milione e non mi trovi più, scomparso

Mi nascondo a vita come un bandito

Scusa ma non voglio vedere più nessuno

A più tardi, vita nuova

Spiaggia, bianca, Porto Rico

[Ponte]

Frate’, ca abbasc è guerra apert ancor

A copp e mezz fann fuego

Tatuat l’inizial ra guaglion

‘Ngopp ‘o 300 a cap e Diego

Fratello, qua già è ancora guerra aperta

Dai motorini fanno fuoco

Tatuata l’iniziale della fidanzata

Sul 300 la testa di Diego





[Pre-Ritornello]

Loco, loco

Por esto dinero vuelvo loco

Par ca vennimm e kilos

Ma nun ‘o tuccamm ’o coco

Pazzo, pazzo,

Per questi soldi sto diventando pazzo

Sembra che vendiamo i kili

Ma la cocaina non la tocchiamo

[Ritornello]

Mamacita dice que soy loco

Por esto dinero vuelvo loco

Par ca vennimm e kilos

Ma nun ’o tuccamm ‘o coco

Mamma dice che sono pazzo

Per questi soldi sto uscendo di testa

Sembra che vendiamo i kili

Ma la cocaina non la tocchiamo

[Strofa 2]

Mammà ric so cagnat e nun so chiù chill e primm

Semp e cors pecche ’o riavl vo n’ata firm

Rann cont sul e nummr e nun sann chi simm

Guardn sul e cullan e comm ce vestimm

Chist vo fa nu feat e nun sacc chi è

Fratm nun me pressà rint e DM

Spar e pos sul rint e weekend

No, tu nun si n’artist si nu PR

Mamma dice che sono cambiato è non sono più

quello di prima

Sempre di corsa perché il diavolo vuole un’altra firma

Guardano solo le collane e come ci vestiamo

Questo vuole fare una collaborazione ma non co si sia

Fratello non pressarmi con i Direct Message

Spari le pose solo nel weekend

No, tu non sei un’artista, sei un PR

[Ponte]

E intant abbasc è guerra apert ancor

A copp e mezz fann fuego

Tatuat l’inizial ra guaglion

’Ngopp ‘o 300 a cap e Diego

E intanto giù è ancora guerra aperta

Dai motorini fanno fuoco

Tatuata l’iniziale della fidanzata

Sul 300 la testa di Diego





[Pre-Ritornello]

Loco, loco

Por esto dinero vuelvo loco

Par ca vennimm e kilos

Ma nun ‘o tuccamm ‘o coco

Pazzo, pazzo,

Per questi soldi sto diventando pazzo

Sembra che vendiamo i kili

Ma la cocaina non la tocchiamo

[Ritornello]

Mamacita dice que soy loco

Por esto dinero vuelvo loco

Par ca vennimm e kilos

Ma nun ‘o tuccamm ‘o coco

Mamacita dice que soy loco

Por esto dinero vuelvo loco

Par ca vennimm e kilos

Ma nun ‘o tuccamm ‘o coco

Mamma dice che sono pazzo

Per questi soldi sto uscendo di testa

Sembra che vendiamo i kili

Ma la cocaina non la tocchiamo

Mamma dice che sono pazzo

Per questi soldi sto uscendo di testa

Sembra che vendiamo i kili

Ma la cocaina non la tocchiamo





