Arisa – Tam Tam: il video ufficiale è online (testo)

Era sicuramente una delle canzoni più carine del sesto album in studio di Arisa, Una nuova Rosalba in città, e ora Tam Tam è il nuovo nonché terzo singolo estratto dal progetto, rilasciato lo scorso 8 febbraio via Sugar Music.Leggi il testo e ascolta la canzone.

Dopo “Mi sento bene” (con la quale ha ottenuto la quindicesima posizione a Sanremo, che tra l’altro ha vinto nel 2014 e dov’è anche stata co-conduttrice l’anno successivo) e la title track, è il momento di questo orecchiabile e allegro brano, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 14 giugno 2019.

Scritta da Gianluca De Rubertis e musicata dal cantautore britannico Shridhar Solanki, la canzone è accompagnata dal video ufficiale che è possibile vedere cliccando sull’immagine. Il filmato è stato diretto da Andrea Losa & Lorenzo Silvestri e mostra una Arisa in splendida forma. Oltre alla cantante genovese, che appare in diverse location (menzionate nella descrizione della clip), vediamo anche gente comune effettuare il contagioso balletto ideato per questo brano, utilizzato negli spot Yomo, lanciati pochi giorni prima del rilascio di questo singolo.

Arisa Tam Tam Testo

Download su: Amazon – iTunes

Cos’è questo battere nel petto senti qua

batte forte fa tam tam tam tam

picchia nella testa dico basta però c’è

senti come fa beng beng beng beng

e da quando sei comparso e da quando ci sei tu

tra milioni è più diverso e molto più

e da quando sei comparso il mio cuore fa bum bum

c’è un tamburo qui nel petto

tam tam beng beng bum bum

Tam tam tam beng beng beng bum bum

senti un po’

questo è il messaggio tu lo capisci o no

Tam tam tam beng beng beng bum bum

dice che io amo te





Cos’è questo botto nel mio petto senti qua

batte forte fa batte forte fa tam tam tam tam

picchia nel cervello dico basta però c’è

senti come fa beng beng beng beng

e da quando sei comparso e da quando tu ci sei

nel mio cuore c’è lo spazio dove stai

e da quando sei comparso il mio cuore fa bum bum

c’è un tamburo qui nel petto

tam tam beng beng bum bum

Tam tam tam beng beng beng bum bum

senti un po’

questo è il messaggio tu lo capisci o no

Tam tam tam beng beng beng bum bum dice che io amo te

Non puoi non credere

non puoi non cedere

non puoi resistere è formidabile

tam tam tam beng beng beng bum bum

dice che io amo te

se ti guardo mi fa beng

se poi mi tocchi fa tre volte beng

poi si riaccende un tam tam

se mi parli fa bum bum

se mi sorridi fa tam tam tam beng beng beng bum bum





Tam tam tam beng beng beng bum bum

senti un po’

questo è il messaggio tu lo capisci o no

Tam tam tam beng beng beng bum bum

dice che io amo te

te

te





Ascolta su: