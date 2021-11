Romina Power, clamoroso: prima di Al Bano c’è stato un principe!

By

E’ stato il duo più seguito e più chiacchierato degli anni 70/80. Erano amati da tutti, la loro storia d’amore fece innamorare un’intera nazione, ed i loro successi sono diventati famosi anche all’estero. Al Bano e Romina Power, lui di origini pugliesi, lei nata a Los Angeles, si conobbero nel 1967 sul set del film Nel Sole, ed il 26 luglio del 1970 i due diventarono marito e moglie. Ma qual è stato il primo amore della cantante? Un principe molto noto.

Romina Power è stata la moglie Al Bano Carrisi, i due oltre ad essere una coppia nella vita privata, lo sono stati anche nella loro carriera artistica, musicale e televisiva. Uno dei primi grandi successi della coppia fu con il brano Sharazan, che ebbe un successo oltre nel nostro paese l’Italia, anche in Europa ed anche in America Latina, una canzone amata in tutto il mondo.

Nella loro carriera troviamo anche due partecipazioni all’Eurovision Song Contest, la prima nel 1976 e la seconda nel 1985, in entrambe le manifestazioni si classificarono al settimo posto. Hanno partecipato 5 volte al Festival di Sanremo, nel 1984 con il brano “Ci sarà” si classificarono al primo posto.

La coppia è entrata nel cuore dei fan di tutto il mondo. Ma in passato Romina ha avuto un altro amore celebre, un principe!

LEGGI ANCHE–>Al Bano e Romina Power cantano a Sanremo 2020 l’inedito Raccogli l’attimo, estratto dall’album omonimo: audio e testo

Chi c’era prima di Al Bano Carrisi nella vita di Romina Power?

La vita del duo più amato d’Italia e all’estero viene stravolta da un qualcosa di tragico, la scomparsa della loro figlia Ylenia, e da questo tragico evento la loro storia d’amore inizia ad accusare il colpo, iniziano ad esserci delle crepe nel loro rapporto, in quella storia d’amore che ha fatto appassionare il mondo intero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina&Albano💖LOVE💖 (@rominaealbano_my_love)



In un’intervista rilasciata ad un noto giornale, Al Bano racconta di questo periodo che ha vissuto, sperando che qualcosa riuscisse a cambiare e avrebbe voluto che la sua vita tornasse quella di prima ma poi come sappiamo anche lui ha trovato di nuovo la felicità ma accanto ad un’altra donna.

Romina invece per ora sembra single. Ma in passato c’era per lei un Principe che faceva gola a tante ragazzine.

LEGGI ANCHE–> Al Bano: vi ricordate della figlia Jasmine? Oggi è uno spettacolo della natura

Un vero principe nella vita di Romina

La loro storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Romina Power che ha fatto innamorare intere generazioni degli anni 70/80 era vista da tutti come una fiaba, quelle narrate nei libri per bambini.

Ma non tutti sanno che prima di innamorarsi del noto cantautore, Romina è stata innamorato di un altro uomo, ed aveva solo 16 anni e lui 25.

Questo uomo misterioso era un principe svizzero di nome Stash Klossowki De Rola, i due frequentavano il jet-set internazionale ma anche tante feste. Romina Power racconta anche, che avevano progettato una vita insieme, ed addirittura avevano pensato di sposarsi.

La loro storia d’amore finì perché fu il principe che decise di chiudere il loro rapporto, e da li poi Romina Power conobbe Al Bano. E da li iniziò la bella favola d’amore che noi tutti conosciamo.