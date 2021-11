Al Bano: vi ricordate della figlia Jasmine? Oggi è uno spettacolo della natura

Vi ricordate la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine? Col tempo è diventata una bellissima ragazza.

Al Bano Carrisi è un cantate italiano molto famoso in Italia e all’estero tanto che questa estate la popstar mondiale Madonna è stata invitata a cena da lui e dalla compagna Loredana Lecciso e le abbia dedicato una versione live del brano Felicità.

Figlio di umili agricoltor, da bambino si diletta cantando canzoni della tradizione pugliese fino ad arrivare a scrivere la sua prima canzone Addio Sicilia a dodici anni.

Al Bano Carrisi: Ecco sua figlia Jasmine

Dopo aver lasciato gli studi in Istituto Magistrale di Lecce, sale a Milano per lavorare presso un noto ristorante, qui conosce il produttore Pino Massara che all’epoca era in cerca di nuovi talenti da far esordire.

Così nel 1965 pubblica il suo primo disco ma il successo arriva soltanto nel 1967 che con il brano Nel sole. Dato il successo della canzone, viene realizzato anche un musicarello omonimo aventi protagonisti Al Bano e una giovane Romina Power.

I due si incontrano per la prima volta in questa occasione, successivamente si conoscono meglio a tal punto da innamorarsi e sposarsi nel 1970. Dalla loro storia nascono quattro figli: Ylenia, scomparsa nel 1993, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr.

I due si separano nel 1999 nel 2000 il cantante si fidanza con Loredana Lecciso dal quale ha due figli Jasmine (che è stata assieme al padre giudice della prima edizione di The Voice Senior) e Albano Junior conosciuto come Bido.

La confessione di Jasmine

Jasmine Carrisi nella scorsa stagione televisive ha ricoperto, assieme a suo padre, il ruolo di giudice nella prima stagione del talent The Voice Senior.

La ragazza ha dimostrato di avere conoscenza del mondo musicale nonostante la giovane età e ha avuto modo di esibirsi cercando di seguire le orme del padre, seppur in un genere totalmente diverso da quello del genitore.

Col tempo Jasmine è cresciuta e in molti hanno criticato il suo aspetto fisico perfetto mettendo in discussione il fatto che sia tutto naturale.

A seguito di queste critiche, la ragazza ha voluto dire la sua affermando che all’età di 20 anni l’unica parte del corpo a cui ha dato un’aiutino sono state le labbra a cui ha fatto ricorso con un filler.

La ragazza ha anche ammesso che tutto il resto del suo corpo è naturale e ha incitato le malelingue a smetterla nel dire che i suoi zigomi e il suo naso sono frutto di un’intervento chirurgico.