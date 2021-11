Rovazzi, la fidanzata Karen è stupenda: da togliere il fiato | Famosissima come lui

Quando sentiamo il nome Rovazzi automaticamente lo associamo alla pubblicità della Wind, oramai testimonial insieme a Fiorello. Noto anche come YouTuber e cantante, è comunque ricordato per il brano più famoso, con la quale ha esordito nel 2016, “Andiamo a comandare”. Nel 2018 ha anche esordito come attore nel film “Il vegetale”, e nello stesso anno ha condotto insieme all’intramontabile Pippo Baudo, Sanremo Giovani.

Fabio Rovazzi lo conosciamo come cantante e youtuber, infatti è con il suo canale YouTube che inizia a farsi conoscere. E’ seguitissimo per i suoi videoclip divertenti che successivamente hanno spopolato sui social Instagram e Facebook, ma in pochi sanno che è anche un doppiatore, uno dei film da lui doppiati è il famosissimo Star Wars: L’ascesa di Skywalker del 2019. Insomma, un artista a tutto tondo!

Nello stesso anno partecipa a varie puntate del talent show Amici di Maria De Filippi, come ospite, ed è stato anche direttore artistico della squadra bianca della scuola di Amici, sostituendo Ricky Martin.

Karen, la fidanzata di Rovazzi è davvero molto bella

In un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa, Fabio Rovazzi ha ammesso di soffrire molto, per una situazione spiacevole accaduta anni fa: la rottura dell’amicizia con Fedez. Infatti lui e il marito di Chiara Ferragni, erano molto amici, oltre a vedersi nel campo lavorativo, si frequentavano come amici nella vita privata. Poi un qualcosa che è accaduto fra i due e la loro amicizia è andata in frantumi.

Mentre, come lui stesso ha dichiarato con J-Ax va tutto bene. E pensare che erano stati loro due con la loro etichetta discografica Newtopia a far conoscere al pubblico Rovazzi.

E non è mai venuto fuori il motivo per la quale i due ex amici abbiamo discusso, fino alla rottura della loro amicizia. Si sa solo che Fedez non lo invitò al suo matrimonio.

Il cantante di ‘Andiamo a comandare’ però ha trovato una compagna che ha potuto rimpiazzare il vuoto dell’amicizia perduta.

Chi è la fidanzata Karen Kokeshi

Karen anche lei una nota youtuber, il suo vero nome però è: Karen Rebecca Casiraghi. Nasce con la passione per il web, ed inizia ad avere successo sul suo canale YouTube solo nel 2016.

Non passa inosservata per il suo look, per il suo colore di capelli, e molte volte la vediamo con un colore diverso, passando dal blu al verde.

E’ amante dei tatuaggi, infatti ne ha diversi ed anche colorati. Karen e Fabio sono fidanzati dal 2019, ed entrambi, prima della rottura della loro amicizia, facevano parte dell’agenzia Newtopia fondata da Fedez e J-Ax. Poi entrambi andati via.