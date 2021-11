Elton John, il compagno David è 15 anni più piccolo ed è bellissimo | FOTO

Parliamo di un artista a 360 gradi, quando si fa il suo nome. Stiamo parlando del grande, immenso Elton John, non un cantante, una star. Uno dei maggiori artisti del pop contemporaneo, e negli anni ’70 è stato la principale espressione del movimento del piano rock ma anche grande amico intimo della principessa Diana Spencer. Sapete chi è l’uomo che gli ha rubato il cuore?

Elton John, un’artista, una persona, un personaggio davvero unico, con il suo stile inconfondibile ed inimitabile, ha scritto una grossa pagina nel libro della grande musica a livello mondiale. Non esiste un essere vivente che non abbia almeno una volta ascoltato una sua canzone, ancora oggi alcune di esse nelle migliori top list.

Nella sua carriera ha venduto più di 300 milioni di dischi, e fanno di lui tra i maggiori cantautori di maggior successo di sempre. Le sue canzoni sono state nelle prime 40 posizioni delle classifiche americane ed inglesi.

Chi è il bellissimo David compagno di Elton John?

Elton John all’inizio della sua carriera diventato famoso per i brani scritti che aveva come protagonista Marilyn Monroe ed una di queste poi dedicata in un secondo momento riadattandola alla principessa Diana Spencer, “Candle in the wind”.

Il noto cantautore, ha iniziato la sua carriera dove i chitarristi rock la facevano da padrone, ma Elton con la sua tenacia e stato capace con il suo pianoforte, che è sempre stato la sua passione un suo simbolo, di diventare un protagonista assoluto. Nella sua carriera ha composto oltre 700 canzoni, ed era ed è noto anche per la velocità con la quale compone.

Oltre alla sua carriera stratosferica Elton pensa anche all’amore, e nella sua vita ha un compagno davvero speciale, lui si chiama David ed è un vero spettacolo della natura.

L’amore tra Elton e David, lui bellissimo

Elton ed il suo amato compagno David Furnish si sono conosciuti 28 anni fa, e nel 2005 la famosa coppia si era già unita seguendo un rito civile. Ma dopo l’approvazione da parte della Gran Bretagna, con la legge sui matrimoni che due persone dello stesso sesso, posso sposarsi, i due hanno deciso di convolare a nozze il 21 dicembre 2014.

Il loro matrimonio si tenne nella loro casa a Windosor, poco lontano da Londra, e parteciparono circa una cinquantina di invitati. Elton e David Furnish hanno due figli, Zachary Jackson, Levon Furnish-John. Ed entrambi sono stati concepiti tramite un utero in affitto.