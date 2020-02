Al Bano e Romina Power cantano a Sanremo 2020 l’inedito “Raccogli l’attimo” estratto dall’album omonimo: audio e testo

Anche se come ospiti, a 24 anni dall’ultima partecipazione al Festival e 25 dall’ultimo brano inciso insieme, Al Bano e Romina Power sono tornati sul palco del Teatro Ariston, dando vita a un emozionante duetto sulle note di Raccogli l’attimo, brano inedito che anticipa l’album collaborativo omonimo, out il 21 febbraio 2020 nel formato CD e il 7 in digitale.

Disponibile ovunque dal 5 febbraio, il brano dell’amata coppia, che esce nell’anno in cui festeggia i 50 anni di matrimonio, è stato scritto da Romina e Cristiano Malgioglio, composto dal cantante di Cellino San Marco & Antonio Summa e arrangiato da Diego Calvetti e Alterisio Paoletti. Al coro, hanno perso parte Greta Ciurlante, Tommaso Zuccaro, Fabrizio Checcacci, Domy Siciliano e Eleonora Pascarelli.

Nel nuovo album, vi sarà un secondo duetto in “Cambierà” e altre otto canzoni: quattro interpretate da Carrisi e altrettante dalla Power, che intonerà due tracce messicane adattate in italiano “La luce che hai” (“Benedita tu luz” di José Fernando Olvera Sierra – Sergio Vallin) e “Una canzone complice” (Cara Luna di Jorge Villamizar), “A message” e una nuova versione de “Il ballo del qua qua” (arrangiato in stile Reggaeton), mentre Al Bano canterà “Il piano degli ulivi”, “Madre Mia”, “Fuori pericolo” e “Per troppo amore”. Gli autori sono Popi Minellono, Cristiano Malgioglio, Fabrizio Berlincioni, Nicolò Agliardi & Paolo Limiti, mentre gli arrangiamenti sono opera del Maestro Altersio Paoletti. Il CD è disponibile in preorder su Amazon.

Raccogli l’attimo testo Al Bano & Romina

[Romina P.]

Prendimi

quando il cuore sa davvero arrendersi

come i nostri baci che si rubano

dentro in un bolero io e te

[Al Bano]

Svegliami

quando il sole spacca i vetri, amami

come fosse il primo giorno insieme a me

mille rose rosse su di te

[Insieme]

Raccogli l’attimo

come una canzone malinconica

come un ricordo più nostalgico

come una carezza che mi fai

raccogli l’attimo

come un’avventura acrobatica

come un”alba che non si dimentica

siamo dentro un cerchio io e te

io e te

Ohohohohoh

Ohohohohoh

Ohohohohoh

[Romina P.]

Guardami

fissa nei tuoi occhi anche l’anima

come questa nostra storia magica

come il tempo fermo intorno a noi





[Al Bano]

E intanto sognami

quando io t’abbraccio sento i battiti

quando il nostro corpo prende un ritmo in più

siamo dentro ad un brivido io e te

[Insieme]

Raccogli l’attimo

come una canzone malinconica

come un’alba che non si dimentica

siamo dentro un cerchio io e te

io e te

Ohohohohoh

Ohohohohoh

[Romina]

come un’alba che non si dimentica

Ohohohohoh

[Al Bano]

come una canzone malinconica

Ohohohohoh





[Al Bano]

Nananana

[Romina]

come un’avventura acrobatica

[Al Bano]

Nananana





