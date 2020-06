Guarda il video di More & More delle TWICE e leggi il testo e la traduzione in italiano

More & More è un coinvolgente singolo delle Twice estratto dall’EP omonimo, il nono del gruppo sudcoreano, rilasciato il 1° giugno 2020. Il brano è stato scritto da BIBI (비비) & J.Y. Park e prodotto da MNEK.

L’EP More & More delle Twice

La band k-pop tutta al femminile composta da Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu torna alla ribalta con questo progetto (Download su Amazon – Ascoltalo su Youtube) composto dalle seguenti sette tracce:

Sweet Summer Day Don’t Call Me Again Shadow Make Me Go Firework Oxygen More & More

La canzone omonima

La title track è una contagiosa canzone EDM house di ispirazione tropicale, che vede queste nove ragazze fare la corte a una persona che desiderano e che sono certe, riusciranno a conquistare. Il filmato è stato girato nell’isola sud-coreana di Jeju, situata nello Stretto di Corea e conosciuta per le località sulla spiaggia e il paesaggio vulcanico ricco di crateri e tunnel di lava

Testo More & More – Twice

[Verse 1: Nayeon, Mina]

I know I want it

입에 바른 소린 이제 그만할게

‘Cause I deserve it (deserve it)

혹시 잠깐 내가 미워지더라도 걱정 안 할게

‘Cause I know you (I know you)

[Pre-Chorus 1: Tzuyu, Momo]

내 눈을 자꾸 피해봐

네 맘을 자꾸 숨겨봐

나에게서 도망쳐봐 no no

감았던 눈을 떴을 때

문득 내가 떠오를 때

You are gonna be mine again, yeah

[Chorus: Sana, Dahyun, Chaeyoung, Jihyo, (Mina), {Tzuyu}]

You’re gonna say more, more, more, more, more and more

멈추지 못해 more, more, more and more

그러니 한 번 더

I wanna have more, more, more, more, more and more

(멈추기 싫어 more, more, more and more)

{그러니 한 번 더}

More

[Hook: Jeongyeon, Tzuyu, Mina, Momo, (All)]

멈추지를 못해

(More and more)

그러니 한 번 더

멈추기가 싫어

(More and more)

그러니 한 번 더

[Verse 2: Jeongyeon, Chaeyoung]

Do you feel me?

니가 날 위한 사람이라고 믿니?

Only for me (only for me)

간지러운 말은 굳이 하지 않아도 넌

‘Cause you know me, you know me

[Pre-Chorus 2: Sana, Jihyo]

네 귀를 자꾸 막아도

나를 멀리 밀어내도

나에게서 멀어져도 (저 멀리) no no

내가 다시 널 부르면

나의 목소릴 들으면

You are gonna be mine again

Yeah 한 번 더

[Chorus: Sana, Dahyun, Chaeyoung, Jihyo, (Mina), {Tzuyu}]

You’re gonna say more, more, more, more, more and more

멈추지 못해 more, more, more and more

그러니 한 번 더

I wanna have more, more, more, more, more and more

(멈추기 싫어 more, more, more and more)

{그러니 한 번 더}

More

[Hook: Jeongyeon, Tzuyu, Mina, Momo, (All)]

멈추지를 못해

(More and more)

그러니 한 번 더 더

멈추기가 싫어

(More and more)

그러니 한 번 더

[Break]

(More)

(More)

[Bridge: Dahyun, Chaeyoung, Jihyo]

난 원래 욕심쟁이 몰랐다면 미안

사과는 미리 할게 ’cause I want you more, more

의견은 필요 없어 훔칠 거야 네 맘

내게 홀리게 될걸 you can’t say no no

난 도둑고양이 오늘만은 널

꼭 잡으러 왔으니까 딱 기다려 너

멀리 가지 말고 다시 내게 come come

Yeah 한 번 더

(More)

[Outro: Chaeyoung, Tzuyu, Mina, Nayeon, (All)]

멈추지를 못해 (You’re gonna say)

(More and more)

그러니 한 번 더 더 (그러니 한 번 더)

멈추기가 싫어 (More and more)

(More and more)

그러니 한 번 더

More

Testo romanizzato di More & More

[Intro]

You know I want it

Ibe palaseo ni geuleom nikke

‘Cause I deserve it (Deserve it)

Hogsi jamkkan naega miwojiltalado kkeojuneun nalgae

‘Cause I know you (I know you)

[Pre-Chorus 1]

Nae nuneul jakku pihaebwa (Hey)

Ni mameul jakku sumgyeobwa (Hey)

Naleul gyesog domangchyeobwa (Ya)

No no

Gamassdeon nuneul tteosseul ttae

Muntteug naega tteooleul ttae

You’re gonna be mine again, yeah

(Yeah, Yeah)

[Chorus]

You’re gonna say

More more more more more and more

Meomchuji moshae

More more more and more

Geuleoni han beon deo

I wanna have

More more more more and more

Meomchugi silheo more, more, more and more

Geuleoni han beon deo

(More)

[Hook]

Meomchujileul moshae

(More and more)

Geuleoni han beon deo

Meomchugiga silheo

(More and more)

Geuleoni han beon deo





[Verse 2]

Do you feel me?

Niga nal wihan salam-ilago midni?

Only for me (only for me)

Ganjileoun mal-eun gud-i haji anh-ado neon

‘Cause you know me, you know me

[Pre-Chorus 2]

Ne gwileul jakku mag-ado

Naleul meolli mil-eonaedo

Na-egeseo meol-eojyeodo (jeo meolli) No no

Naega dasi neol buleumyeon

Naui mogsolil deul-eumyeon

You are gonna be mine again

Yeah han beon deo

[Chorus]

You’re gonna say, more more more more more and more

Meomchuji moshae, more more more and more

Geuleoni han beon deo

I wanna have, more more more more and more

Meomchugi silheo more, more, more and more

Geuleoni han beon deo

(More)

[Hook]

Meomchujileul moshae

(More and more)

Geuleoni han beon deo

Meomchugiga silh-eo

(More and more)

Geuleoni han beon deo

[Break]

(More)

(More)

[Bridge]

Nan wonlae yogsimjaengi mollassdamyeon mian

Sagwaneun mili halge ’cause I want you more more

Uigyeoneun pilyo eobs-eo humchil geoya ne mam

Naege hollige doelgeol You can’t say no no

Nan doduggoyangi oneulman-eun neol

Kkog jabeuleo wasseunikka ttag gidalyeo neo

Meolli gaji malgo dasi naege Come come

Yeah han beon deo

(More)

[Outro]

Meomchujileul moshae (You’re gonna say)

More and more

Geuleoni han beon deo (geuleoni han beon deo)

Meomchugiga silh-eo (More and more)

More and more

Geuleoni han beon deo

(More)

La traduzione in italiano di More & More

[Strofa 1]

Sai che lo voglio

Non cercherò più di compiacerti

Perché me lo merito (me lo merito)

Anche se mi odi per un momento, non mi preoccupo

Perché ti conosco (ti conosco)

[Pre-Rit. 1]

Cerchi di evitare il mio sguardo (Ehi)

Cerchi di nascondere i tuoi sentimenti (Ehi)

Cerchi di scappare da me (Ya)

No no

Quando riaprirai gli occhi

Quando inizierai a pensarmi

Sarai di nuovo mio, sì

(Si si)

[Rit.]

Dirai di più, di più, di più, di più, di più e sempre di più

Non fermarti

Di più, di più, di più e sempre di più

Un’altra volta

Voglio avere di più, di più, di più, di più e sempre di più

Non fermarti più di più, di più e sempre di più

Un’altra volta

(Di Più)

[Gancio]

Non riesco a smettere

(Sempre di più)

Un’altra volta

Odio fermarmi

(Sempre più)

Un’altra volta





[Strofa 2]

Mi capisci?

Credi di essere quello giusto per me

Solo per me, soltanto per me

Non devi dire queste cose sdolcinate

Perché mi conosci, mi conosci

[Pre-Rit. 2]

Anche se continui a tapparti le orecchie

Anche se mi respingi

Anche se sei lontano da me (molto lontano) no no

Quando ti richiamerò

Quando sentirai la mia voce

Sarai di nuovo mio

Sì ancora una volta

[Rit.]

Dirai di più, di più, di più, di più, di più e sempre di più

Non fermarti, di più, di più, di più e sempre di più

Un’altra volta

Voglio avere di più, di più, di più, di più e sempre di più

Non fermarti, di più, di più, di più e sempre di più

[Gancio]

Non riesco a smettere

(Sempre di più)

Un’altra volta

Non voglio fermarmi

(Sempre più)

Un’altra volta

(Di Più)

[Break]

(Di Più)

(Di Più)

[Ponte]

Naturalmente sono egoista, scusa se non lo sapevi

In primo luogo devo chieder scusa perché ti voglio ancora di più, di più

Non mi serve tua opinione, ti ruberò il cuore

Ti innamorerai di me, non puoi dire no, no

Sono una gattina ladra oggi

Sono qui per prenderti, quindi aspetta

Non allontanarti troppo, vieni di nuovo da me, vieni

Sì un’altra volta

(Di Più)

[Outro]

Non riesco a smettere (dirai)

Sempre di più

Quindi ancora una volta (Un’altra volta)

Odio smettere (sempre di più)

Sempre di più

Un’altra volta

(Di Più)

Video e Audio di More & More