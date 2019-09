Prince Royce – Morir Solo: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Morir Solo è un singolo di Prince Royce, rilasciato il 30 agosto 2019 via Sony Music Latin: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video diretto da Fernando Lugo e girato a Samaná, nella Repubblica Dominicana.

Il cantautore statunitense, definito dai fan “Principe della bachata”, torna con questa bella canzone, scritta con la collaborazione di Yonathan “Mickey” Then & D’Lesly “Dice” Lora, con produzione di quest’ultimo.

In quest’occasione, Geoffrey Royce Rojas, aka Prince Royce, riserva bellissime parole alla persona che ama, senza la quale non riuscirebbe ad andare avanti. Il loro rapporto sta attraversando un periodo burrascoso e lui ovviamente spera che si sistemi tutto.

Prince Royce – Morir Solo Testo e Traduzione

[Intro]

Royce

(Roy’)

[Refrán 1]

Cariñito de mi vida

Nada soy si un día me olvidas

Si me dejas sin tu amor

Quedo preso en el dolor

Delirando por las calles como un perro vagabundo

Me hallarás (Me hallarás)

Tesoro della mia vita

Non sarei nulla se un giorno mi dimenticassi

Se mi lasciassi senza il tuo amore

Resterei imprigionato nel dolore

Delirando per le strade come un cane abbandonato

Mi troverai (mi troverai)

[Verso 1]

Eres tú quien me da vida

Quien me cura las heridas

Y perderte es un error

Que no aguantaría yo

Cariñito estoy seguro que muy pronto esta tormenta pasará

Sei tu che mi tiene in vita

Che mi cura le ferite

E perderti sarebbe un errore

Che non potrei sopportare

Tesoro, sono sicuro che presto questa tempesta passerà

[Pre-Coro]

Yo te amo más cada día

Mi alma necesita tu amor

Y así me paso los días

Llorando lleno de dolor

Ti amo ogni giorno di più

La mia anima ha bisogno del tuo amore

E così passo le giornate

Piangendo pieno di dolore

[Coro]

Y si no vuelves mi vida, ya que eres mi todo

Prefiero borracho mejor morir solo

Si no estás en mi vida y te olvidas de todo

Prefiero borracho de amor morir solo

Si no vuelves mi vida, ya que eres mi todo

Mejor muero solo escuchando a Teodoro

Si no vuelves mi vida y me sacas del lodo

Prefiero borracho de amor morir solo





E se non tornerai, vita mia, visto che per me sei tutto

Preferirei ubriacarmi morendo da solo

Se non farai più parte della mia vita e dimenticherai tutto

Preferirei ubriacarmi d’amore morendo da solo

Se se non tornerai, vita mia, visto che sei tutto per me

Meglio morire da solo ascoltando Teodoro

Se se non torni, vita mia, e mi fai uscire dal fango

Preferirei ubriacarmi d’amore morendo da solo

[Puente]

(Solo)

Y’all ain’t ready for the heat

I’ma hit you with the one on one

Royce

Yo Dice

They still doubted me? Nah

(Solo)

Non siete pronti per il calore

Vi colpirò con le parole

Royce

Dico io

Dubitavano ancora di me? nah

[Refrán 2]

Cariñito de mi vida

Mírame cuando te hablo

Tú bien sabes la verdad

Que yo no sería capaz

De engañar tus sentimiento’ y mucho menos a quien amo maltratar

Tesoro della mia vita

Guardami quando ti parlo

Conosci bene la verità

Che non sarei in grado

Di tradire i tuoi sentimenti né tanto meno trattar male chi amo

[Pre-Coro]

Yo te amo más cada día

Mi alma necesita tu amor

Y así me paso los días

Llorando lleno de dolor

Ti amo ogni giorno di più

La mia anima ha bisogno del tuo amore

E così passo le giornate

Piangendo pieno di dolore





[Coro]

Y si no vuelves mi vida, ya que eres mi todo

Prefiero borracho mejor morir solo

Si no estás en mi vida y te olvidas de todo

Prefiero borracho de amor morir solo

Si no vuelves mi vida, ya que eres mi todo

Mejor muero solo escuchando a Teodoro

Si no vuelves mi vida y me sacas del lodo

Prefiero borracho de amor morir solo

E se non tornerai, vita mia, visto che per me sei tutto

Preferirei ubriacarmi morendo da solo

Se non farai più parte della mia vita e dimenticherai tutto

Preferirei ubriacarmi d’amore morendo da solo

Se se non tornerai, vita mia, visto che sei tutto per me

Meglio morire da solo ascoltando Teodoro

Se se non torni, vita mia, e mi fai uscire dal fango

Preferirei ubriacarmi d’amore morendo da solo

[Outro]

(Oh-oh

Morir solo

Oh, morir solo

Borracho de amor, morir solo)

Soñé contigo amor, me quedó solo

Soñé contigo amor y, solo

Soñé contigo amor, me quedó solo

Soñé contigo amor, y me quedé solo

Soné contigo mi amor, y me quedé solo

Soñé contigo mami, y me quedo solo

Soñe contigo mami (Solo; so-solo)

[?]

(Soné contigo mi amor)

Royce

(Oh-oh

Morir da solo

Oh morire da solo

Ubriaco d’amore, morire da solo)

Ti ho sognata, amore, sono rimasto solo

Ti ho sognata, amore e, solo

Ti ho sognata, amore, sono rimasto solo

Ti ho sognata, amore, e sono rimasto solo

Ti ho sognata, amore mio e sono rimasto solo

Ti ho sognata, bella, e sono rimasto solo

Ti ho sognata, bella (Solo; so-solo)

(Ti ho sognata, amore mio)

Royce





Ascolta su: