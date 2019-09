Lost Frequencies – Sun Is Shining: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Da una rivisitazione di Sun Is Shining Down, brano gospel dei JJ Grey & Mofro, nasce il nuovo singolo del pluripremiato produttore belga Lost Frequencies, rilasciato il 9 agosto 2019 via Time Records. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il videoclip diretto da Jesse Vulink.

Si tratta di una solare canzone della Southern soul-rock band americana, originariamente inclusa nell’album Country Ghetto, pubblicato nel 2007.

Ecco a voi questa rivisitazione in chiave Lost Frequencies battezzata Sun Is Shining, una nuova potenziale hit che sarà inclusa nel nuovo album del producer intitolato “Alive And Feeling Fine”, che sarà disponibile a partire dal prossimo 4 Ottobre, a poco meno di 2 anni di distanza dal disco d’esordio “Less Is More”.

Lost Frequencies – Sun Is Shining Testo e Traduzione

Glory, Glory – Hallelujah

The sun is shining, shining down

Glory, Glory – Hallelujah

I’m alive and I’m feeling, feeling fine

How many more days can you hold out

“How much longer can you wait?” she asked

There was a time I thought I, I could answer

But my tongue gets tied as my thoughts drift away

Glory, Glory – Hallelujah

The sun is shining, shining down

Glory, Glory – Hallelujah

I’m alive and I’m feeling, feeling fine

And I’m feeling, feeling fine

How many more days





I’m alive and I’m feeling, feeling fine

Glory, Glory – Hallelujah

I’m alive and I’m feeling, feeling fine





Gloria, Gloria – Alleluia

Il sole splende, risplende

Gloria, Gloria – Alleluia

Sono vivo e mi sento bene

Quanti giorni riesci a resistere

“Quanto puoi aspettare ancora?” lei mi chiedeva

C’è stato un tempo in cui pensavo di poter rispondere

Ma la mia lingua è legata mentre i miei pensieri si allontanano

Gloria, Gloria – Alleluia

Il sole splende, risplende

Gloria, Gloria – Alleluia

Sono vivo e mi sento bene





E mi sento, mi sento bene

Quanti altri giorni

Sono vivo e mi sento bene

Gloria, Gloria – Alleluia

Sono vivo e mi sento bene

