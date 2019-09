Alan Walker, K-391, Tungevaag, Mangoo – PLAY: video ufficiale, testo e traduzione

I quattro dj e producers Alan Walker, K-391, Tungevaag & Mangoo, hanno unito le forze nella nuova produzione battezzata Play, disponibile da venerdì 30 agosto 2019: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda i video ufficiali il nuovo bel singolo.

La voce di questa interessante canzone, è di una interprete non accreditata che canta la nostalgia che ha nei confronti di una persona molto speciale…

Alan Walker – PLAY Testo e Traduzione

[Verse]

We used to hide under the covers

Serenade each other

With careless melodies

Something buried deep inside us

The major and the minor

We’re like piano keys

Ci nascondevamo sotto le lenzuola

Facevamo le serenate

Con melodie spensierate

Qualcosa sepolta nel profondo di noi

Il maggiore e il minore

Siamo come i tasti del pianoforte

[Chorus]

You played for me

You played for me, Oh-oh

You played for me

I swear it, even in my sleep

I hear it like the memory

Of everything we used to be

Hai suonato per me

Hai suonato per me, oh-oh

Hai suonato per me

Te lo giuro, anche quando dormo

Lo sento come il ricordo

Di tutto ciò che un tempo eravamo

[Drop]

You played for me

You played for me

You played for me

Hai suonato per me

Hai suonato per me

Hai suonato per me

[Verse 2]

We couldn’t stop the world from turning

It was like a whirlwind

Scattered us like leaves

But I’m stuck inside a feeling

The song that never leaves

We were like a symphony





Non potevamo fermare il mondo

Era come un vortice

Che ci ha dispersi come foglie

Ma sono bloccata in una sensazione

La canzone che non finisce mai

Eravamo come una sinfonia

[Chorus]

You played for me

You played for me, Oh-oh

You played for me

I swear it, even in my sleep

I hear it like the memory

Of everything we used to be

Hai suonato per me

Hai suonato per me, oh-oh

Hai suonato per me

Lo giuro, anche mentre dormo

Lo sento come il ricordo

Di tutto quello che eravamo un tempo

[Drop]

You played for me

You played for me

You played for me

Hai suonato per me

Hai suonato per me

Hai suonato per me

[Bridge]

You and me

You and me

You and me

You and me

You and me

You played for me





Me e te

Io e te

Me e te

Io e te

Me e te

Hai suonato per me

[Outro]

I swear it, even in my sleep

I hear it like the memory

Of everything we used to be

You played for me

Te lo giuro, anche quando dormo

Lo sento come il ricordo

Di tutto ciò che un tempo eravamo

Hai suonato per me





