Random – “Ritornerai 2” è il nuovo singolo (testo)

Era il 17 agosto 2018 quando l’allora 17enne rapper Random rilasciò in maniera indipendente Giovane Oro, disco d’esordio composto da dodici canzoni, tra le quali Ritornerai, quinta traccia che si rivelò di gran lunga la più apprezzata ed ascoltata. Ad oggi quel brano ha collezionato oltre 2 milioni e mezzo di ascolti su Spotify e quasi mezzo milione su Youtube

Dal 9 ottobre 2020 è disponibile il secondo capitolo di quella canzone (il testo e l’audio), prodotto da Zenit, lo stesso producer di quella track, che insieme a Martines, aka Mrts, ha per l’occasione creato una nuova base, decisamente divera da quella messa su in Ritornerai, anche se la tematica è grossomodo la stessa.

Dopo essersi preso non poche soddisfazioni con l’EP Montagne Russe, all’interno del quale è presente la sua prima hit Chiasso, divenuta tale grazie a TikTok, e i seguenti successi Rossetto e “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa“, oltre alla partecipazione ad Amici Speciali e alla recentissima collaborazione con Federica Carta sulle note di Morositas, il giovanissimo artista multi platino campano Manuele Caso, meglio conosciuto come Random, torna con questa canzone, il cui testo, scritto con la collaborazione di Marco Schietroma, nasce dal ricordo di una persona veramente molto speciale e importante.

In Ritornerai 2, Manuele ripercorre alla sua maniera e lasciando trasparire una certa emotività, le fasi di una storia d’amore ormai finita.

Testo Ritornerai 2 Random

Yeh, yeh yeh

Luce mi abbaglia

Perdo la strada

Perdo la calma

Ma non perdo te





E ricordo ogni giornata

Ricordi dell’infanzia

Ricordi che non vanno via

E ricordo le tue labbra

Ricordo la tua faccia

Che si avvicinava alla mia

Ma adesso no

La strada ci ha divisi un po’

Ho dato la colpa al destino

Quando la colpa era un po’ mia (era mia)

E dicevi che mi amavi

Dicevi che mi amavi

Che ero l’unico per te

E dicevo che ti amavo

Che non sarei cambiato

Che avrei dato il meglio di me

Tu mi davi la forza

Di andare avanti ancora

Ricordo mi davi la forza

Una poesia che scrivo

Guardo il cielo è grigio

E tu mi davi la forza

Di andare avanti ancora un po’

Tu mi davi la forza

Non mi abbandonare, no! no! no!

Non mi lasciare

Non mi lasciare mai più!

E non so che

Fuori hai di me

Quando le luci si saranno spente

Al mio posto non so stare

A costo di stare male

A posto, non è tutto a posto

So mentire a fondo nei ricordi di noi

In quel posto sognavamo, contavamo le ore

E ogni secondo

In fondo al nostro cuore

L’amore si è nascosto

Tesoro, luce dei miei occhi

Ti rincorro in fondo al mare

Troverò le risposte

Alle domande a cui non hai risposto

E non ne posso più





La strada ci ha divisi un po’

Ho dato la colpa al destino

Quando la colpa era un po’ mia

E tu mi davi la forza

Di andare avanti ancora un po’

Tu mi davi la forza

Non mi abbandonare, no! no! no!

Non mi lasciare

Non mi lasciare mai più

E non so che

Fuori hai di me

Quando le luci si saranno spente





