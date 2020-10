Negramaro – Contatto: ascolta il nuovo singolo (testo)

Contatto è il singolo che segna il ritorno dei Negramaro, che se si esclude Cosa c’è dall’altra parte (febbraio 2019), brano omaggio al chitarrista Lele Spedicato, colpito da un grave malore nel settembre 2018, e la collaborazione con gli OneRepublic sulle note di Better Days – Giorni migliori, versione italo-inglese del singolo della pop rock band statunitense, uscita il 29 maggio 2020, mancavano dalle scene da “Per uno come me”, quarto nonché ultimo singolo estratto dal settimo album in studio Amore che torni, pubblicato il 17 novembre 2017.

Per la gioia dei numerosissimi fan, la pop rock band è tornata con questa nuova e gradevole canzone, scritta dal frontman Giuliano Sangiorgi (il testo) e prodotta da Andrea Mariano. Il brano è disponibile ovunque da venerdì 9 ottobre 2020 per Sugarmusic, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Con le sue parole ma anche la sua voce, Sangiorgi torna finalmente a colpire dritto al centro dell’anima dell’ascoltatore con questo interessante pezzo, caratterizzato da una ritmica pulsante e atmosfere plananti piene dei sogni fatti per arrivare qui. La canzone è stata pubblicata come primo anticipo dell’album con lo stesso titolo, aprendo quindi un’ottava era discografica sulla quale al momento in cui scrivo, non si sa altro.

Queste le parole del pluripremiato gruppo riguardo il singolo, condivise attraverso un post sui social network tre giorni prima della release: “Insieme, si fa meno fatica a restare in piedi. I nostri corpi in equilibrio, si sostengono a vicenda. Il contatto è una cosa che cerchiamo da sempre. Può sopperire all’assenza di parole…Può riempirsi di tutte le nostre vite e trasferirle da un sogno all’altro. “Salva contatto”… sì, fatto! Salviamo il contatto… sulla pelle!”.

Contatto Negramaro Testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music





[1a Strofa]

Ho cercato il contatto

Di parlare ero stanco

Ho voluto sentire sul corpo le cose che un giorno mi hai detto

Ho pensato fin troppo

Alla faccia che hai fatto

Quando ho detto: “l’amore per farsi ha bisogno di pelle e nient’altro”

Ho rischiato un infarto

Quando ieri ti ho visto

Mi aspettavo una grande emozione, sì, ma non fino a questo punto

Ho cercato il contatto

In un giorno di giugno

Ho trovato sudore, silenzio e l’estate soltanto in un sogno

[Ritornello 1]

Sì… la vita che volevo è tutta qui

Gli amici che sognavo proprio così

Fatti di carne ed ossa e di un bel film

Ho fatto molti sogni per arrivare qui, qui, qui, qui

Per arrivare qui, qui, qui, qui

[2a Strofa]

Ho cercato il contatto

Per sfiorarti ogni tanto

Per capire che in fondo nel mondo non sono così solo

Ho pensato: “lo faccio”

Ora esco e ti cerco

Che non trovo le facce da darti, le avevo qui dentro al cassetto

[Ritornello 2]

Sì… la vita che volevo è tutta qui

Gli amici che sognavo proprio così

Fatti di vino rosso e di un bel film

Ho fatto molti sogni per arrivare qui, qui, qui, qui

Per arrivare qui, qui, qui, qui





[Ponte]

Per arrivare a vederti

Per arrivare a toccarti

Ho dovuto sognarti

Sì… oh-oh-oh

Oh-oh-oh, sì

Per arrivare a vederti

Per arrivare a toccarti

Per arrivare fin qui

Ho dovuto sognarti

Per arrivare a vederti

Per arrivare a toccarti

Per arrivare fin qui

Ho dovuto sognarti

Ho dovuto sognarti

[Outro]

Ho trovato il contatto

Era solo in un sogno

E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio