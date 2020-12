Renato Zero: guarda il video di Come non amarti, nuovo incantevole singolo (con testo)

Scritto con la collaborazione di Adriano Pennino, Come non amarti è complessivamente il quarto singolo estratto da Zero Settanta, trentunesimo album in studio Renato Zero. Il brano è contenuto nel primo volume, l’ultimo della trilogia a vedere la luce. Ricordo che le tre parti di questo importante lavoro del cantautore, sono uscite in quest’ordine: Volumetre (30 settembre), Volumedue (30 ottobre) e Volumeuno (27 novembre).

Dopo i bellissimi L’angelo ferito, L’amore sublime e C’è, è il momento di questo altrettanto incantevole brano (il testo), accompagnato da un video diretto da Roberto Cenci con la collaborazione di Cristian Di Mattia. Online dal 3 dicembre 2020, il filmato vede protagonisti il cantautore e l’attrice Viola Sartoretto.

Anche in questo brano, il grande Renato canta l’amore, quel sentimento a lui tanto caro, qui rivolto alle donne, ad una in particolare, alla quale dedica bellissime parole attraverso una lunghissima conversazione telefonica. Perché nella clip, vediamo Viola in normalissimi momenti di vita, culminati dalla gioia del matrimonio e di esser diventata mamma.

Testo Come non amarti di Renato Zero

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music

Come non amarti… se ti ho dentro queste ossa

Come non amarti… se quest’aria non mi basta

Che non c’è nessun altro pensiero nella testa

Questa rigida distanza, lo so io

Quanto mi costa





Come non amarti e ripiegare queste ali

Niente più carezze, niente brividi

Nemmeno più quei voli

Come se non fosse mai esploso questo amore

Come avere un buco al posto del mio cuore

Non sai che dolore

È musica

Per l’anima

Saperti qui

Nuda e inconsapevole

Bellissima e arrendevole

Sentirti ancora mia

Non stancarti mai

E vivimi

Respirami e saziami

Come non amarti

Perché smettere di offrirmi?

Darti ancora darti, senza tregua

Mille strabilianti giorni

Che la vita si consuma e poi cosa ci resta?

Quella nostalgia incollata alla finestra

Credi non mi basta?

Come non amarti

Ne ho abbastanza di tempeste

Io mi fermo qui se mi vorrai

Magari solo un’altra notte

Di carezze ne ho abbastanza per i freddi inverni

Non lasciarmi, non lasciarmi, non lasciarmi

Non punirmi





Più poveri

Più aridi

Più deboli

Senza più quella curiosità

Senza un movente… che ti inventerai

Mi risparmierai oppure mi cancelli

Come non amarti fino all’ultimo respiro

Se la nave affonda, stai sicuro

E’ sempre colpa del destino

E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi

Siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti

E non tutti onesti

Come non amarti

Dimmi come non amarti

E affidare al mare le mie gioie

Tutti quanti i miei tormenti

Che potrebbe essere un sollievo anche morire

Quando non si ha più la forza… di lottare

Non ha più senso amare