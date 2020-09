Renato Zero – L’angelo ferito: testo e audio del nuovo singolo

Dal 18 settembre è in radio, nelle piattaforme streaming e nei negozi digitali L’angelo ferito, primo singolo di Renato Zero estratto dal nuovo album in tre volumi battezzato Zerosettanta.

Leggi il testo e ascolta questa gradevole canzone, che sarà inclusa nel terzo volume, atteso il 30 settembre 2020. Il brano in oggetto e il triplo disco sono stati prodotti da Numa Phil e Palmer. Al suo interno i seguenti dodici inediti: Il linguaggio della Terra, L’angelo ferito, Come fai, Poca vita, Stai giù, Più amore, Chiedi scusa, È l’età, Innamorato di me, Sognando sognando, Gli ultimi e Seduto sulla Luna. Le parole dell’artista riguardo questa release.

Renato Zero – L’angelo ferito Testo

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music

[Strofa 1]

Chi ha corrotto quello specchio?

Quello lì non sono io

son sparite le mie ali

quel collare non è mio

ero un angelo perfetto

pronto per servire Dio

chi mi ha spento

[Strofa 2]

un Angelo lo giuro

bell’anima la mia

mi bastava una carezza

spazi per volare via

sempre forte il desiderio

ogni casa fu la mia

chi mi ha spento?

[Ritornello 1]

Tradito dalla smania incalzante del mondo

avere tutto subito, tutto in un giorno

sono l’angelo ferito

mi hai tradito, ingenuità

a quel mondo gli ho creduto

e alla fine eccomi qua

sempre appeso a un manifesto

me la caverò così

esibendo il mio talento

fino ad arrivarti lì

[Post-Ritornello]

Non so perché

proprio a me

mi spengono





[Strofa 3]

La fortuna è nelle braccia

nella forza di un’idea

un’accattivante faccia

ed un grammo di follia

finché non arriva un mostro

che ci fotte l’energia

che ci ha spenti

[Strofa 4]

Più difficile il decollo

cieli viola su di noi

non si parte né si arriva

inchiodati siamo ormai

muti e vuoti e siamo in tanti

affan*ulo pandemia, che ci hai spenti

[Ritornello 2]

Traditi dalla smania incalzante del mondo

avere tutto e subito, tutto in un giorno

ancora altre due ali, mi risolleverò

in quegli squallidi alveari io non ci tornerò

un’aria pura e trasparente

più consona per me

ritroverò il coraggio

la luce dentro me

[Post-Ritornello]

Lo sai anche te

che c’è ancora tanto da scrivere

qui verrai per noi

c’è ancora un mondo in cui credere





[Outro]

Oh sì

sì

oh sì

abbiamo grinta da vendere

sì

c’è ancora spazio se vuoi

c’è sempre un modo per vincere





Ascolta su:

Le parole di Renato Zero su L’angelo ferito – Il significato

“L’Angelo di per sé fatica a raccogliere consensi. Già il possesso delle ali basta a mandare in crisi quelli perennemente incollati all’asfalto. Io sono tra quelli che, insieme a Icaro e altri ardimentosi, ci siamo procurati “il mezzo” a nostra cura e spese. Quindi abbiamo sfidato la gravità e le convenzioni. Ciò detto, siamo costantemente soggetti a rappresaglie e boicottaggi. Anche se oggi il black-out è pressoché totale. Ognuno quindi deve difendere il proprio spazio aereo. In quanto a me, prometto che eviterò, tassativamente, di sentirmi ancora… “L’ ANGELO FERITO”.