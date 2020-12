Il testo e il significato di “Mi ci pulisco il cuore” di Luciano Ligabue

Il testo e il significato di Mi ci pulisco il cuore, seconda traccia di 7, tredicesimo album in studio di Luciano Ligabue, rilasciato il 4 dicembre 2020 su Warner Records, a oltre un anno e mezzo dall’ultimo fortunato lavoro Start.

Per festeggiare i 30 anni di gloriosa carriera, il rocker pubblica un dico contenente 7 inediti ritrovati, riscritti e prodotti, tra i quali La ragazza dei tuoi sogni e Volente o nolente, che ne hanno anticipato la release, ma il progetto è anche disponibile nella versione 777, vale a dire 77 singoli (rimasterizzati nel 2020) che hanno fatto la storia del grande rocker, più l’album di inediti 7.

Che questo attesissimo progetto sarà il suo ennesimo successo non è difficile intuirlo, non è un caso che Liga abbia scelto di inserire sette nuove canzoni e di intitolarlo 7, numero per lui fortunato, direi magico, basti pensare che sette sono le lettere del suo nome e del suo cognome, che il 7 gennaio è San Luciano, che la L, iniziale del suo nome e cognome, capovolta forma un 7 e che il singolo più importante della sua carriera “Certe Notti”, fu inserito come traccia numero sette nell’album “Buon Compleanno Elvis”.

Testo Mi ci pulisco il cuore, Ligabue





Con questa luna ruffiana

che ne vuole ancora

e batte la strada

con il tuo odore

mi ci pulisco il cuore

per un po’

se vuoi ci puoi giocare ancora

e questo sole di aprile

che scioglie il rancore

che sembra che chiunque

sappia dove stare

mi ci pulisco il cuore

ti dirò

ho ancora tutto da imparare

finché tiene il cuore

ci vediamo in giro

con le tue paure

con le mie

con le tue paure

l’han chiamato vivere

con questa musica leggera

che non la puoi pesare

e non puoi mica dirle

dove deve andare

mi ci pulisco il cuore

che se vuoi

se vuoi ti ci potrai specchiare

e se è il pensiero che conta

grazie per davvero

ti ci sei messa tutta

dentro quel pensiero

mi ci pulisco il cuore

per un po’

ci puoi comunque rimanere

finché tiene il cuore

ci vediamo in giro

con le tue paure

con le mie

con le tue paure

l’han chiamato vivere

con il risveglio perfetto

con te che sai baciare

il letto disfatto

e il resto ad aspettare

mi ci pulisco il cuore

finché avrò ancora un cuore da pulire

finché tiene il cuore

ci vediamo in giro

con le tue paure

con le mie

con le tue paure

l’han chiamato vivere

l’han chiamato vivere

l’han chiamato vivere









Significato canzone Mi ci pulisco il cuore

Ce lo spiega il rocker stesso: Canzone ancipite, viaggia su un doppio livello. Il ritornello è brusco, quasi brutale (finché tiene il cuore / ci vediamo in giro / con le tue paure / con le mie / con le tue paure / l’han chiamato vivere) e si contrappone a strofe molto delicate, a volte quasi spirituali: «Pulirsi il cuore ogni tanto, con una luna ruffiana o il sole d’aprile, è un gesto importante. Del brano originale ho tenuto soltanto il ritornello e quel titolo sfacciato. Tutto il resto è stato scritto ex novo. È uno dei brani che amo di più in assoluto: mi piace la realizzazione, mi piace come suona, mi piace il fatto che ci siano ben tre assoli di chitarra», ha spiegato Liga«.