Renato Zero, L’Amore Sublime: guarda il video del meraviglioso singolo (con testo)

Disponibile dal 23 ottobre 2020, L’Amore Sublime è il secondo singolo estratto dall’album Zero Settanta, il primo ad anticipare la release di ZeroSettanta VolumeDue, attesa seconda parte del progetto contenente 14 inediti e uscito il successivo 30 ottobre. Ricordo che con questo ampio lavoro diviso in tre parti, prodotto da Numa e Phil Palmer e contenente un totale di 40 deliziosi inediti, il grande artista ha festeggiato il suo 70° compleanno, in quanto la prima release, quella del terzo volume anticipata dal singolo L’Angelo Ferito, è avvenuta il 30 settembre.

E’ veramente incantevole, da brividi, la canzone in oggetto (il testo), scritta a quattro mani con Lorenzo Vizzini, autore ragusano già all’opera con il cantautore romano in “Il Linguaggio Della Terra“, traccia che ha aperto il terzo volume di Zerosettanta, e lo scorso anno firmando testo e musica di “Quanto ti amo”, sesta traccia contenuta in “Zero il folle”. Ma Lorenzo ha anche scritto e co-scritto altre 4 tracce di questo Volume Due, vale a dire “Il grande incantesimo”, “La logica del tempo”, “Non è amore” e “L’idea di te”.

Mentre si attende il rilascio del Primo Volume, che dovrebbe vedere la luce presumibilmente a fine novembre, l’artista delizia tutti con questa traccia da brividi, come del resto il filmato ancora una volta diretto da Roberto Cenci.

Qualcuno sostiene che L’Amore Sublime sia una delle canzoni più belle di sempre di questo “poeta” della nostra musica ed a parer mio ha pienamente ragione. Ascoltare per credere, perché già dal primissimo ascolto, questo pezzo, nel quale il protagonista cerca la persona amata come unico vero scopo della vita, coinvolge, rapisce e commuove.

Testo L’Amore Sublime di Renato Zero

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music

[Strofa 1]

E non esiste casa che non sia il tuo nome

E non esiste un’ombra nelle tue parole

E non esiste niente oltre i miei cinque sensi

E non c’è luogo al mondo dove non ti pensi

E non esiste dubbio ad ogni mio risveglio

E non esiste bocca dove amare meglio

E non esiste l’aria se non ti respiro

E non c’è più nient’altro da cercare in giro





[Pre-Ritornello 1]

E ho il desiderio, l’impressione ormai di perdermi

Se chiudo gli occhi mi dimentico di me

[Ritornello 1]

Mi presento così

Così come mi vedi

Spoglio di vanità

Non nascondo segreti

Io mi adatto se vuoi

Quando si parla d’amore

Io do il meglio di me

Io mi faccio apprezzare

[Strofa 2]

E non esiste giorno che non mi sorprenda

E non esiste attesa dove non ti attenda

E non esiste affatto un altro Paradiso

E dimmi cosa esiste dopo il tuo sorriso

E non esiste scelta per i miei pensieri

E non esiste voglia che tu non avveri

E non esiste errore che non sia rimpianto

E non esiste il mondo quando siamo accanto

[Pre-Ritornello 2]

E in un momento adesso tutto sembra perdersi

E all’improvviso rimaniamo solo io e te

[Ritornello 2]

Ed è sempre così

C’è ben poco da dire

È in silenzio che poi

Ci si impara a capire

Ed è stato così

Che ho perduto il controllo

Fammi quello che vuoi

Perdersi com’è bello





[Ponte]

Il miracolo è qui

Tu il miracolo, sì

[Ritornello 3]

Ed è sempre così

Quando impari a sentire

L’infinita poesia

Di un amore sublime

Ci lavorerò su

Per non farti scappare

Con tutto il fiato che ho

Sosterrò questo amore

Per non farlo annegare

In questo sterile mare

Via tutte queste barriere

Fate entrare l’amore

[Conclusione]

Il miracolo è qui

Un miracolo sì