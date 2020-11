Renato Zero: ascolta “C’è”, primo (e unico) assaggio di Zerosettanta Vol.1 (con testo)

Dopo il Volume 3 e il Volume 2, siamo arrivati al primo e ultimo volume della triolgia, anticipato da C’è, ennesima meravigliosa canzone del cantautore capitolino Renato Zero, inserita come decima traccia in questo lavoro, previsto il 27 novembre 2020. Il testo e l’audio.

Nell’attesissima ultima parte del progetto, il cui CD è in pre-order su Amazon, sono racchiusi dodici inediti, nello specifico “Amara melodia”, “Io non mi stancherò mai di te”, “Orfani di cielo”, “Nemico caro “, “Io e te”, “L’ultimo gigolò”, “Ti ricorderai di me”, “Finalmente te ne vai”, “Gli anni della trasparenza”, “L’Italia si desta?”, “Il tuo eterno respiro” e “Un mondo perfetto”.

Da una settimana prima della release è disponibile questa gradevolissima canzone, nella quale l’amore è ancora una volta al centro di ogni cosa, come nella stupenda L’Amore Sublime, quella che a parer mio si è rivelata una delle più belle canzoni di sempre di questo artista romano classe 1950, icona della musica d’autore italiana.

Il brano è stato scritto a quattro mani con Lorenzo Vizzini, autore siciliano già all’opera con il cantautore romano nella traccia che ha aperto il terzo volume di Zerosettanta, “Il Linguaggio Della Terra“, e che ha scritto e co-scritto 5 tracce del Volume Due, vale a dire “L’Amore Sublime”, “Il grande incantesimo”, “La logica del tempo”, “Non è amore” e “L’idea di te”.

Testo C’è di Renato Zero

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music

[Strofa 1]

C’è un amore che libera il cuore, che scalda la pelle

E un amore fiorito in silenzio con semplicità

C’è un amore che asciuga le lacrime e sfida le stelle

Un oceano bellissimo e inquieto che fine non ha

[Pre-Ritornello]

E chissà

Dove andrà





[Ritornello 1]

C’è un amore segreto

Per ogni cuore del mondo

Un bellissimo squarcio di luce nell’oscurità

Un amore infinito

Misterioso e profondo

Una grazia che supera il tempo e le difficoltà

[Post-Ritornello 1]

E tu chiamami sempre

Se hai bisogno di me

Correrò, correrò ad abbracciarti ogni volta che vuoi

Non dovrai dire niente

Io ti capirò

E se ti diranno che sono cambiato non crederci mai

[Strofa 2]

C’è un bellissimo amore più forte dei giorni più freddi

Ed un altro essenziale e innocente che poi se ne va

C’è un amore che non segue regole o comandamenti

Obbediente soltanto al destino e alla sincerità

[Pre-Ritornello]

E anche tu

Lo vivrai

[Ritornello 2]

C’è un amore segreto

Per ogni cuore del mondo

Un bellissimo squarcio di luce nell’oscurità

Un amore infinito

E un mistero profondo

Una grazia che supera il tempo e le difficoltà





[Post-Ritornello 2]

Sono quello di sempre

Stravagante se vuoi

Ma se si tratta di offrirti sorrisi io non manco mai

Urla forte il mio nome

Nel silenzio che c’è

Io ci sarò sempre

Dimmi che ci sei anche te

[Ponte]

Quanto tutto l’amore del mondo ti sembrerà niente

Tu ricorda ogni volta quanto sei importante per me

Fino a ieri temevi che il buio durasse per sempre

Guarda adesso che il sole ritorna

Che luce che c’è

Che luce che c’è

[Outro]

E tu cercami sempre

Io ci sono davvero

Tornerò, tornerò ad abbracciarti ogni volta che vuoi

E non credere a niente

Che non sia amore vero

Tu ricordati sempre

Non mi perderai… mai