AC/DC – Realize: ascolta il secondo ed ultimo anticipo del nuovo album (con testo e traduzione)

Alla vigilia della release del diciassettesimo album in studio Power Up, out venerdì 13 novembre 2020 gli AC/DC hanno reso disponibile Realize, secondo ed ultimo anticipo del disco, che sarà composto da un totale di dodici tracce composte da Angus e Malcolm Young e che arriva a 6 anni di distanza dall’ultimo fortunato lavoro Rock or Bust, che solo in Italia ha ricevuto un Disco di Platino. Il testo e la traduzione in italiano della canzone.

Già anticipato da Shot In The Dark, Power Up è un disco di puro rock dedicato a Malcolm Young, chitarrista e uno dei fondatori del gruppo australiano nato nel lontanissimo 1973, scomparso il 18 novembre 2017. Non è un caso che quest’album, segni il ritorno del cantante Brian Johnson, del batterista Phil Rudd e del bassista Cliff Williams.

Power Up sarà disponibile in diverse versioni, reperibili anche su Amazon: LP (5 versioni), CD standard e CD deluxe ad edizione limitata, che avrà una peculiarità: premendo il bottone posto sul lato della scatola il logo AC/DC si illuminerà e gli altoparlanti integrati consentiranno di ascoltare il singolo Shot In The Dark

Shot in the Dark e Realize, traccia che apre il progetto, confermano che sei lunghissimi anni di assenza non hanno diluito il classico suono della band, proprio come avrebbe voluto il compianto Malcolm.

Testo Realize degli AC/DC

[1a Strofa]

The moment you realize

Those moments just pass you by

Gonna take you to Paradise

[Pre-Ritornello 1]

Move it

Make you prove it, yeah

Breakin’ out

Break it down

Feel the chills, feel the chills

Movin’ down your spine

[Ritornello 1]

When we recall and realize

Make you realize

I’ve got the power to hypnotize

Make a play, mesmerize

Feel the chills up and down your spine

I’m gonna make you fly

[2a Strofa]

Your eyes playin’ tricks on you

Your mind will seek the truth

You know you’re gonna make it through

[Pre-Ritornello 2]

I said move it

Make you prove it

Shake it up, shake it down

Feel the chill, feel the chill

Movin’ down your spine





[Ritornello 2]

When we recall and realize

Gonna make you realize

I got the power to electrify

Make or break, or satisfy

Feel a chills up and down your spine

I’m gonna make you fly

Fly, fly

[Solo]

[Ritornello 3]

When we recall and realize

Gonna make you realize

I’ve got the power to hypnotize

Make a play, mesmerize

Feel the chills up and down your spine

I’m gonna make you fly





Realize traduzione AC DC

[Str. 1]

Il momento in cui capirai

Che quei momenti che ti passano accanto

Ti porteranno in Paradiso

[Pre-Rit. 1]

Muoviti

Provalo, sì

Evadi

Spacca tutto

Senti l’adrenalina, senti l’adrenalina

Che ti scende lungo la schiena





[Rit. 1]

Quando ricordiamo e capiamo

Per farti capire

Che ho il potere di ipnotizzare

Fai un gioco, ipnotizza

Senti l’adrenalina andare su e giù per la schiena

Ti farò volare

[Str. 2]

I tuoi occhi ti stanno giocando un brutto scherzo

La tua mente cercherà la verità

Sai che ce la farai

[Pre-Rit. 2]

Ho detto muoviti

Fartelo provare

Datti una mossa, datti una mossa

Senti l’adrenalina, senti l’adrenalina

Che ti scende lungo la schiena

[Rit. 2]

Quando ricorderemo e capiremo

Ti farò capire

Ho il potere di elettrificare

Fare, disfare o soddisfare

Senti l’adrenalina andare su e giù per la schiena

Ti farò volare

Volare, Volare

[Assolo]

[Rit. 3]

Quando ricordiamo e capiamo

Ti farò capire

Che ho il potere di ipnotizzare

Fai un gioco, ipnotizza

Senti l’adrenalina andare su e giù per la schiena

Ti farò volare