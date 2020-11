Roshelle – 7 Giorni è il nuovo singolo: di cosa parla la canzone?

Pubblicato il 12 novembre 2020 su Island Records / Universal Music Italia, 7 Giorni è un singolo della cantautrice lombarda Roshelle, che arriva a poco più di un mese di distanza da 00:23.

Il testo è stato scritto con la collaborazione di Joel Ainoo, Rachele Mero e Andry The Hitmaker, che ha anche messo su la base, mentre la copertina è opera di Corrado Grilli, aka Mecna.

Per quel che concerne il significato, nella canzone Rossella racconta la relazione con un uomo, fatta più che altro di amicizia e sesso, anche se si intuisce che in fondo lei provi qualcosa in più, ma per il timore di soffrire è “meglio usare quello che potrebbe ucciderla” e quindi far star male; insomma, è meglio divertirsi e basta, mettendo da parte i sentimenti.

Roshelle – 7 Giorni Testo

Ah

Ah

Oh Andry





[Rit.]

Lu-Lu-Lu-Lunedì mi scrivi “Non ti vedo mai”

Ma-Martedì rispondo “Amore, quando vuoi”

Mercoledì siamo a letto storti, okay

Giovedì ritorno per i fatti miei

Venerdì beviamo fuori un drink e poi

Sa-Sabato mi chiedi “Domani che fai?”

Domenica sera facciamo le 6

Sto bene con te, ma non mi manchi mai

[1a Strofa]

E tutti i giorni piango

Non davvero lo dipingo

Non ha senso stare male

Meglio usare quello che potrebbe uccidermi, e-ehi

Bicchiere mezzo pieno

Mamma ha sempre tenuto duro

Con papà vedo il futuro

Anche se spesso non lo trovo dove io vorrei

[Pre-Rit.]

Scusa, sai, mi sto perdendo

Sette giorni nel mio inferno

Giurami negli occhi che tu sceglierai sempre me

Anche se non ti racconto bene ciò che ho in mente

[Rit.]

Lu-Lu-Lu-Lunedì mi scrivi “Non ti vedo mai”

Ma-Martedì rispondo “Amore, quando vuoi”

Mercoledì siamo a letto storti, okay

Giovedì ritorno per i fatti miei

Venerdì beviamo fuori un drink e poi

Sa-Sabato mi chiedi “Domani che fai?”

Domenica sera facciamo le 6

Sto bene con te, ma non mi manchi mai





[2a Strofa]

Hai paura di soffrire

Mi sento soffocare

Quest’ansia che mi mangia quando non mi dovresti più richiamare

E mi piace quando fai l’uomo

Sei bravo a rovinare tutto

Piuttosto che stare male un po’

Impara a farne a meno

Vorresti capirmi, okay

Ma non ti interessi mai

A volte mi prendi

Ma dopo mi lasci

Spiegami, come fai?

Dici “ci vediamo” ma

Lavori fino a domani

Stai bene con me

Io sto bene con te

Perché non ci sei mai

Yeah

[Rit.]

Lu-Lu-Lu-Lunedì mi scrivi “Non ti vedo mai”

Ma-Martedì rispondo “Amore, quando vuoi”

Mercoledì siamo a letto storti, okay

Giovedì ritorno per i fatti miei

Venerdì beviamo fuori un drink e poi

Sa-Sabato mi chiedi “Domani che fai?”

Domenica sera facciamo le 6

Sto bene con te, ma non mi manchi mai