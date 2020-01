Random – Scusa a a a: video, audio e testo del nuovo singolo

Pubblicato il 10 gennaio su label My Own Family & Visory Records su licenza esclusiva Believe, Scusa Aaa è un singolo scritto e interpretato dal rapper Random, ancora una volta prodotto da Samuel Balice, in arte Zenit, già producer delle hit Chiasso (due dischi di Platino) e Rossetto (certificato Oro).

Il testo, l’audio e il video della nuova contagiosa canzone, che vede la partecipazione di Chabeli Sastre Gonzalez, attrice di origine cubana all’opera che ha fatto il suo debutto nei panni di Camilla Rossi Govender, in Baby, fortunata serie italiana disponibile esclusivamente su Netflix, giunta alla seconda stagione (qui la colonna sonora di Baby 2, di cui si è avuto modo di parlare).

Il brano racconta un rapporto d’amore molto intenso, giunto tuttavia in una fase di crisi: come da titolo, il giovane rapper Emanuele Caso, artisticamente conosciuto come Random, chiede scusa alla persona di cui è innamorato, per non essere sempre stato in grado di esprimere i propri sentimenti e per averla abbandonata e lasciata da sola. Egli rivive tutti i bellissimi momenti trascorsi insieme a lei, che non riesce proprio eliminare dalla mente. Il titolo e il ritornello, nasce invece da incomprensioni e disguidi che l’artista ha avuto con un gruppo di amici fraterni e l’unica soluzione per mettere da parte l’orgoglio era quella di chiedersi scusa a vicenda.

Da venerdì 10 gennaio è online anche il video ufficiale, scritto e diretto da Samuele Sbrighi. Nel filmato vediamo anche la citata Chabeli Sastre Gonzalez. La scena si svolge a Parigi e ripercorre, tra le vie della città e le carrozze di un treno alta velocità, la meravigliosa storia d’amore ancora viva nella mente dell’artista, che ha ormai perso la sua bellissima ragazza.

Scusa a a a testo

E sono qui per ricordarti

che sei la luce da queste parti

brilli ma l’ombra ti sta davanti, yeh, yeh

trovi la forza di sopportarmi

E sono qui, qui, ad ignorarti

perché un po’ sto cercando di andare avanti

l’amore perduto seduto tra fogli bianchi

silenzio rifiuto di un segreto che vorrei raccontarti





E no, no no sei la buona e la cattiva sorte

eravamo solo noi, noi, noi

contro il male che apriva le porte

E scusa-a-a-a, ti ho abbandonato e chiedo scusa-a

il tuo corpo è un’isola segreta-a-a-a

lo cercherò anche sulla luna, yeh, sulla luna, yeh

ti chiedo scusa, scusa se il nostro amore fa male

ti chiedo scusa, scusa se il tempo sta per scadere

scusa per la mia fretta di andare

non ho di meglio da fare

ma ho troppa voglia di spaccare con ‘sta musica.

È da lontano che ti guardo e sei bella

sai che,,, ho fatto una figura di mer*a con te

mi ricordo che la prima volta che ti vidi

stavo in crisi con la luna storta

e non importa che io mi ricordo di lei

e non si ricorda di me perché non ho aperto bocca

e la vergogna mi mangia da dentro

e il bello che la porta poi nascondo lo stesso, lo stesso

E no, no no sei la buona e la cattiva sorte

eravamo solo noi, noi, noi

contro il male che apriva le porte





E scusa-a-a-a, ti ho abbandonato e chiedo scusa-a

il tuo corpo è un’isola segreta-a-a-a

lo cercherò anche sulla luna, yeh, sulla luna, yeh

ti chiedo scusa, scusa se il nostro amore fa male

ti chiedo scusa, scusa se il tempo sta per scadere

scusa per la mia fretta di andare

non ho di meglio da fare

ma ho troppa voglia di spaccare con ‘sta musica.

E scusa se i miei sentimenti

non escono se sei lontana da me

viviamo con i cuori spenti

e non vorresti mai perdermi

e scusa se quando mi cerchi

la testa non la trovo più perché

ormai lo sai ci siamo persi

e non potresti più riavermi

e scusa aaa





