Irama & Francesco Sarcina – Milano: audio e testo del comeback benefico dedicato al capoluogo lombardo

Rilasciata il 27 marzo 2020, Milano è una canzone che il cantautore toscano Filippo Maria Fanti, in arte Irama, e il milanese Francesco Sarcina, dedicano al capoluogo lombardo in un periodo così difficile a causa del Coronavirus, in cui siamo tutti in quarantena. Vi invito ad effettuare il download di questo pezzo perché i proventi verranno devoluti all’Ospedale Niguarda di Milano, al fine di aiutarlo a fronteggiare l’emergenza in corso. Se preferite effettuare una donazione in altro modo, vi rimando alla pagina ufficiale Emergenza coronavirus: donazioni all’ospedale.

Il testo e l’audio di questo bel brano, scritto da Irama con la collaborazione di Giuseppe Colonnelli e Francesco Monti, con produzione di Andrea Debernardi e Giulio Nenna.

Il cantautore e il collega e chitarrista, nonché frontman de Le Vibrazioni, hanno dato vita a questo toccante pezzo, non definito un singolo, ma una canzone benefica dal profondo significato in un momento difficilissimo per l’Italia intera e non solo.

Irama sta lavorando sul quarto album in studio, successore di “Giovani per sempre” (febbraio 2019), ma questa track, pubblicata via Warner Music, dovrebbe farne parte.

Milano Irama testo

Download su: Amazon – iTunes

Ehi, come stai

già lo so che stai leggendo

e scendi un attimo

quei poeti non muoiono mica tra un’ora

ehi, dove vai? Aspetta un po’

andiamo a bere qualcosa ancora

che stanotte Milano è così bella che non ti perdona





Lasciamo tutto com’è

come le strade alle 3

Vieni via con me

sporcati le ali e fammi togliere

tutto tranne gli occhi su di te

in un posto che

anche un gesto stupido è romantico

per stare con te

stare con te

stare con te

Ehi, come mai sei nervosa? aspetta un po’

e ti mangi le unghie e io mi mangio le parole

stretti sotto un balcone che piove

ehi, appoggiati qui

è bagnato l’asfalto ma vedi che fortuna

ci si vede la luna





Lasciami tutto di te

come le strade alle 3

Vieni via con me

sporcati le ali e fammi togliere

tutto tranne gli occhi su di te

in un posto che-eh

anche un gesto stupido è romantico

per stare con te e stare con te

e stare con te

e stare con te

e stare con te

e stare con te





