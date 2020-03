Dani Faiv – In Peggio: audio e testo del singolo

Rilasciato il 27 marzo 2020 via Arista release / Sony Music Entertainment Italy, In Peggio (il testo) è un singolo del rapper ligure Daniele Ceccaroni, meglio conosciuto come Dani Faiv.

Ascolta la canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Luca Galeandro, aka Strage. Presumibilmente il brano sarà incluso nel futuro terzo album in studio del rapper classe 1993, successore di Fruit Joint (luglio 2018).

Dopo una serie di importanti collaborazioni con artisti come ​tha Supreme (no14), Vegas Jones (Puertosol Golden Coast), Nitro (Come non detto) e nel remix di Yoshi, contenuto in Machete Mixtape 4, l’artista è tornato a rilasciare un brano che lo vede il solo protagonista e che sta già facendo impazzire i sempre più numerosi fan.

Dani Faiv In Peggio testo

Download su: Amazon – iTunes





Più stanno a insultare sotto, più sto a fare bingo

Anche questo mese sto facendo live in giro

Non aver paura del mio giro che è un bel giro

Solo che sgamiamo se sei vero o se fai il mimo

Anche questo disco, sì, ci sono uscito vivo

Suona troppo fresco, non competitor è il minimo

Sto con la Machete e sono benedetto e allora (ah)

Tu sei un pollo, fra’, staresti bene con l’alloro

Uh, ehi, hai fatto cose, uh, non me le dire, uh

Facciamo un gioco, uhm, yeh, ehi

Dimmi chi rimane, ehi

Siamo la family, quella invincibile, yeh

Facciamo hit e rompiamo classifiche, yeh

Se ci hai dissato, fra’, scelta terribile, yeh

Ad ogni pezzo, fra’, un missile, missile, yeh

Fra’, voglio che salti, fammelo vedere, però non che parli

Poi non lo fai neanche con i sogni in grande

Giro tutti i palchi però stai a insultarmi

Niente va mai bene tipo non mi piace

Puoi fare meglio (yeh, yeh, yeh, yeh)

Non mi stai convincendo (yeh, yeh, yeh, yeh)

Per me ti stai vendendo (yeh, yeh, yeh, yeh)

Sei cambiato in peggio (yeh, yeh, yeh, yeh)

Ho fatto il giro del mondo

Mi è sembrato un secondo

Come c’è mancato poco

Il tuo flow non c’era e c’è mancato poco

Se mi chiami vengo a nuoto

Il pianeta esplode però poi ci penso dopo

Oggi sono in ansia perché esce la Box Logo

Scemo io che pensa a prender casa col box nuovo

Qui tante formiche però mai visto una Zeta

L’insetto più è piccolo e più pensa alla moneta

Infatti chi stampa i soldi è chiamata zecca

Bravo, fai il biliardo, fumati una stecca

A scuola entravo in ritardo ma per gentilezza (yah)

Avevo in testa solo caldo quando stavo al freddo (yah)

Se mi guardo dentro (yah), ho un campo di opportunità

Per cogliere l’attimo ma devo farlo adesso





[Ritornello]

Quindi fra’

Voglio che salti, fammelo vedere, però non che parli

Poi non lo fai neanche con i sogni in grande

Giro tutti i palchi però stai a insultarmi

Niente va mai bene tipo non mi piace

Puoi fare meglio (yeh, yeh, yeh, yeh)

Non mi stai convincendo (yeh, yeh, yeh, yeh)

Per me ti stai vendendo (yeh, yeh, yeh, yeh)

Sei cambiato in peggio (yeh, yeh, yeh, yeh)





Ascolta su: