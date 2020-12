Raffaele Renda e la sua “Senza Love” presentata ad Amici 20 (testo)

Il testo e l’audio completo di Senza Love, nuova canzone di Raffaele Renda, presentata ad Amici 20 e pubblicata nella versione integrale il 22 dicembre 2020.

Senza love, Raffaele Renda – Testo

[Strofa 1]

Chiudo gli occhi ormai

ogni notte sai

faccio lo stesso sogno

sono inchiodato al letto

urlo, urlo e non ci riesco

provo a correre

ma non so dove

mi muovo lentamente

le gambe sono ferme

tutto crolla, resto inerme

[Pre-Ritornello 1]

Sono solo stanotte

dal freddo le ossa rotte

vi prego svegliatemi adesso

che da solo non ci riesco

[Ritornello 1]

E cado negli abissi di un maledetto sogno

porto giù con me ogni mio rimorso

sono senza love

lo-lo-lo-lo-love

e sai che mi confondo quando non ho addosso

quelle braccia che mi davano conforto

resto senza love

lo-lo-lo-lo-love

[Strofa 2]

Ma rimango qui senza arrendermi

ho paura di annegare

in questo mare che dagli occhi scende

e non so fermare





[Pre-Ritornello 1]

Mi sveglio e sono tutto fradicio

sto dentro a un’isola nell’Antartico

vi prego svegliatemi adesso

che da solo non ci riesco (che da solo non ci riesco)

[Ritornello 1]

E cado negli abissi di un maledetto sogno

porto giù con me ogni mio rimorso

sono senza love

lo-lo-lo-lo-love

e sai che mi confondo quando non ho addosso

quelle braccia che mi davano conforto

resto senza love

lo-lo-lo-lo-love

[Ponte]

Ma provo a risalire a risalire e non riesco

io non riesco

ma provo a risalire a risalire e non riesco

io non riesco

ma provo a risalire a risalire e non riesco

io non riesco

ma provo a risalire a risalire, ora ne esco

e rimango senza love

[Ritornello 2]

E cado negli abissi di un maledetto sogno

porto giù con me ogni mio rimorso

resto senza love

lo-lo-lo-lo-love

ma provo a risalire a risalire e non riesco

non vedo quelle braccia che mi davano conforto

e resto solo, e resto solo, e resto senza

lo-lo-lo-love

Informazioni sulla canzone Senza Love

Scritta dal giovane cantante con la collaborazione di Laura Di Lenola & Manuel Finotti, e prodotta da Gorbaciof, la traccia è piaciuta tantissimo a numerosissimi ascoltatori e telespettatori della trasmissione condotta da Maria De Filippi. A parer mio la canzone è interessante e indubbiamente ha le sue potenzialità, anche se ho avuto modo di ascoltare brani forse più virali come Guccy Bag e Via Padova, solo per citarne un paio.

Significato del brano inedito di Raffaele Renda





Il cantante ha detto di aver sentito la necessità di scrivere il brano in oggetto a seguito di un brutto sogno fatto tempo fa e lo ha perseguitato per un po’: «È davvero uno specchio di tutte le mie paure, in particolare quella di rimanere solo, di perdere il controllo e soprattutto di restare senza l’amore delle persone più importanti per me» ha affermato Michelangelo.

Chi è Raffaele Renda? Biografia in pillole

Raffaele è un cantante classe 2000 di Lamezia Terme, che è riuscito ad entrare nella scuola per talenti più famosa d’Italia con il suo inedito “Il sole Alle Finestre“, interessante brano che non ha tuttavia convinto tutti i giudici: se la sua performance è piaciuta alle due professoresse ovvero Anna Pettinelli e Arisa, la stessa cosa non si può infatti dire per Rudy Zerbi, che non ha visto rilevanti potenzialità in questo ragazzo.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità, decide di dedicarsi alla musica, sua grande passione, così studia canto presso “La Voce Produzione“. Condividendo su Youtube sue interessanti cover, è riuscito ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori. La sua carriera è ufficialmente iniziata grazie al concorso Lumen Calabriae organizzato dall’Associazione Lamezia Muse. In seguito ha duettato con gli Studio 3 nel contest canoro Interpreti di Musica Italiana. Nel 2017 partecipa a Sanremo Young, trasmissione condotta da Antonella Clerici, andata in onda su Raiuno per sole due edizioni e dedicata ai giovani talenti che vogliono emergere, dimostrando il suo grande talento.

Raffaele entra a far parte del roster de L’Isola degli Artisti, nel quale figurano o hanno figurato cantanti come Giordana Angi, Michelangelo Vizzini, Giorgia Malerba, Giulia Molino, Carmen Ferreri e Francesco Bertoli.