Dhurata Dora – Harrom: leggi il testo della canzone

Harrom è un singolo della cantautrice Dhurata Dora, pubblicato il 22 dicembre 2020. Il brano è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Bannzz, Denk, Fatjon Miftari e Tonic, mentre la produzione è di Panda Music. Il video è stato diretto da Besian Durmishi. Leggi il testo.

Chi è Dhurata Dora?

Dhurata Dora è una bella cantautrice tedesca, nata a Norimberga il 24 dicembre 1992 da una famiglia albanese. Ha iniziato a cantare da giovane e la sua carriera musicale si è avviata in Kosovo, dove nel 2011 ha pubblicato il suo primo singolo “Vete kërkove”, che ha riscosso un discreto successo. Nel 2012 è la volta di “Get Down” (con Don Arbas) e la canzone si è rivelata ancora più popolare della prima. Nel 2013 lancia “I Like Dat” e “Edhe Pak”, con la collaborazione di Blunt & Real and Lumi B. Nel novembre 2014 pubblica il singolo “A bombi” e nella primavera 2015, inizia a collaborare con la società di produzione Max Production Albania. Nell’aprile 2019 ha collaborato con il rapper algerino Soolking nella canzone “Zemër”, il cui video ad oggi vanta oltre 530 milioni di views. Quel brano ha raggiunto la prima posizione in Albania ed è entrato in classifica in Belgio, Svizzera e Francia. Nel febbraio 2020, ha collaborato con il rapper tedesco-albanese Azet nel singolo in lingua tedesca “Lass los”. Quest’anno ha anche collaborato con Maître Gims in “Te Quiero”.

Testo Harrom di Dhurata Dora

Mhm, mhm

[Strofa 1]

Dikur ti je kon ajo pjesa

Menojsha vec me ty nina vetja

Per ty i kisha dhon edhe 2 jeta

U lodha mo me shi po du diell pak

Kom menu qe na dy kena pasion

Edhe nuk m’lendon

Se njimen je ka m’don

Zonin ton e pata lon n’rington

Kur ma bon me kerkon

E per kurgjo s’mendrron

Ty nise me t’hy nqef tani vetja

Nisi me t’pelqu edhe tjetra

U ftofem u bo dimer ikun vera

Mes neve zun 100 kilometra

[Pre-Ritornello]

Aj, aj, aj, aj, aj

Vet e bone punen nuk kom faj, aj, aj

Mos meno per ty po rri me vaj, aj, aj, ahh





[Ritornello]

Ti harrom

Harrom, harrom, harrom

Edhe pse po m’vjen shumë rond

Me kon me mu nuk deshte, jo nuk deshte

Ti harrom

Harrom, harrom, harrom

Edhe pse po m’vjen shumë rond

Me kon me mu nuk deshte, jo nuk deshte

Ti harrom

Ohh, uh-oh, oh

Ohh, uh-oh, oh

Ohh, uh-oh, oh, ohh

[Strofa 2]

Ti m’ke dhon vujtje kjo zemer o me fash

Qysh mem dasht mu kur ti veten se ke dasht

Shpesh mvjen inat sa kohen ma ke mar

Smuna me ta fal jo nuk muna me ta fal, hey

Kujna po ja thu ato qe mi the mu

Tregon kon e gjete tjeter me lendu

Ku ke pa be ti me rrena mu pendu

Cdo fillim e ka ni fund po du me t’harru

[Pre-Ritornello]

Aj, aj, aj, aj

Vet e bone punen nuk kom faj, aj, aj

Mos meno per ty po rri me vaj, aj, aj, ahh





[Ritornello]

Ti harrom

Harrom, harrom, harrom

Edhe pse po m’vjen shumë rond

Me kon me mu nuk deshte, jo nuk deshte

Ti harrom

Harrom, harrom, harrom

Edhe pse po m’vjen shumë rond

Me kon me mu nuk deshte, jo nuk deshte

Ti harrom

Uhh, uhh

Uhh, uhh

[Ritornello]

Ti harrom

Harrom, harrom, harrom

Edhe pse po m’vjen shumë rond

Me kon me mu nuk deshte, jo nuk deshte

Ti harrom

Harrom, harrom, harrom

Edhe pse po m’vjen shumë rond

Me kon me mu nuk deshte, jo nuk deshte

Ti harrom

Ohh, uh-oh, oh

Ohh, uh-oh, oh

Ohh, uh-oh, oh, ohh