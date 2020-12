Ascolta e leggi il testo di “Così Forte” di Michelangelo Vizzini

Così forte è un romantico e gradevole singolo di Michelangelo Vizzini, in arte Michelangelo, rilasciato il 23 dicembre 2020 su Around The Music / Artist First. Gli autori sono M. Finotti e P.Antonacci. Si tratta del secondo singolo, successore di In Due A Lottare (Marzo 2020), grande successo del giovane artista romano classe 1999.



Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

Se l’amore fosse in un tempio

Ci vorrei entrare

Mi toglierei le scarpe

Mi lascerei guidare





Se l’amore fosse un pugno

Spero mi prenda in faccia

Perché il dolore insegna

Perché il dolore cambia

E allora baciami la fronte che ho giornate da scordare

Mobili da montare e gambe fredde da scaldare

E un bacio rivoluzione, solo regole da rifare

Perdiamoci una volta per ogni punto cardinale

E poi partiamo, lo sai che nel decollo vietano un sacco di cose

Come alzarsi, chiamare, fumare

Meno male che non vietano di romperti la mano

Stringendola fortissimo, dicendoti “ti amo”, eh

Ti fischiano le orecchie, non per il volume

Ma perché… ti penso così forte, così forte e dico a tutti di te

A tutti quanti di te

L’amore devi farlo entrare

Non puoi lasciarlo sulle scale

Perché l’amore è un aroma

E’ da dichiarare

E allora sfiorami la schiena che ho pensieri da inventare

Fiori da comprare e mani fredde da scaldare

E un bacio rivoluzione, solo regole da rifare

Perdiamoci di nuovo nel caos di una capitale

E dai partiamo, lo sai, nell’atterraggio vietano un sacco di cose

Come alzarsi, chiamare, fumare

Meno male che non vietano di romperti la mano

Stringendola fortissimo, dicendoti “ti amo”, eh

Ti fischiano le orecchie, non per il volume

Ma perché… ti penso così forte, così forte e dico a tutti di te

A tutti quanti di te

Sempre a tutti quanti di te

A tutti di te





Mi dai una mano per rialzarmi ogni volta che mi butto giù

Dammi i tuoi occhi per vedere se nel mondo… c’è qualcosa in più

Informazioni sulla canzone di Michelangelo, Così Forte

Questa dolcissima canzone è ricca di meravigliose parole rivolte a una persona veramente speciale, quella che il protagonista ama alla follia, parole che ogni donna vorrebbe sentirsi dire dal proprio uomo. Veramente molto bella..

Cos’è “Così Forte” per Michelangelo?

Lo ha spiegato il cantante ex Amici 19 sui social network: «Ora vi dico cos’è “Così forte” per me: l’amore per la donna che amo; il sacrificio che hanno fatto i miei genitori, per avermi permesso di studiare canto, di aver perso ore di sonno per sentirmi cantare anche una sola canzone su un palco chissà dove; la delusione ricevuta alla bocciatura del mio 4º anno di liceo per inseguire quello che amavo fare di più; la stima e il bene che provo per chi ha creduto sempre in me (Carlo Avarello); la felicità che ho nel dirvi che “COSÌ FORTE” a mezzanotte sarà vostra e spero vi accompagnerà nelle emozioni più belle della vostra vita.».