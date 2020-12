Ascolta e leggi il testo della meravigliosa Via Padova, inedito di Leonardo Lamacchia presentato ad Amici 20

Il testo e l’audio completo di Via Padova, nuova gradevole e coinvolgente canzone di Leonardo Lamacchia, presentata ad Amici 20 e rilasciata nella versione integrale il 15 dicembre 2020.

Via Padova, Leonardo – Testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music



[Intro]

Via Padova è una spiaggia

suona anche stasera

la luna è piena

mi brucia tutta la schiena

[Strofa 1]

Tanto so già che sei con qualcuno

a bordo piscina a bere prosecco

prima sarei impazzito

avrei spaccato tutto

il tuo silenzio è una bomba al tritolo

sotto il cuscino non mi fa dormire

nulla ha più senso

devo lasciarti andare

[Pre-Ritornello 1]

Cerchi conforto nel letto di un altro

fingi di amarlo, avevo ordinato altro

dovrei fare reclamo ma a chi lo faccio?

[Ritornello]

Via Padova è una spiaggia

suona anche stasera

la luna è piena

mi brucia tutta la schiena

granita all’amarena

l’amore ci avvelena

un bacio all’amuchina

le labbra bruciano ancora

vorrei del ghiaccio nel bicchiere, per favore

[Strofa 2]

Dove finiscono le cose che perdi

quando è troppo tardi?

Nelle tasche degli altri

di chi non conosci

o in una discarica di cuori a pezzi?





[Pre-Ritornello 2]

E voglio ancora vedere l’America

toccare il cielo dell’Africa

dormire nudo su un’amaca

dovrei fare reclamo ma a chi lo faccio?

[Ritornello]

Via Padova è una spiaggia

suona anche stasera

la luna è piena

mi brucia tutta la schiena

granita all’amarena

l’amore ci avvelena

un bacio all’amuchina

le labbra bruciano ancora

vorrei del ghiaccio nel bicchiere, per favore

[Post-Ritornello]

Per favore

vorrei del ghiaccio nel bicchiere, per favore

[Ponte]

Cerchi conforto nel letto di un altro

fingi di amarlo, avevo ordinato altro

dovrei fare reclamo ma a chi lo faccio?

[Ritornello]

Via Padova è una spiaggia

suona anche stasera

la luna è piena

mi brucia tutta la schiena

granita all’amarena

l’amore ci avvelena

un bacio all’amuchina

le labbra bruciano ancora

vorrei del ghiaccio nel bicchiere, per favore





[Post-Ritornello]

Per favore

vorrei del ghiaccio nel bicchiere, per favore

per favore

vorrei del ghiaccio nel bicchiere, per favore

per favore

[Outro]

Cerchi conforto nel letto di un altro

vorrei del ghiaccio nel bicchiere, per favore

Informazioni sulla canzone Via Padova

Scritto dal giovane cantante con la collaborazione di Gianni Pollex, Roberto Guglielmi e Stefano Milella, e prodotto da Michele Canova, che a parer mio ha fatto un ottimo lavoro, in quanto la canzone è complessivamente molto gradevole. Quando l’ho iniziata ad ascoltare non mi sembrava nulla di che, ma più passavano i secondi, più ci ho visto del grandissimo potenziale, sia dal punto di vista sonoro, che da quello del testo.

Significato del brano inedito di Leonardo

Per quel che concerne il significato, qui il protagonista esprime tutta la sua amarezza e il suo dolore a causa di una storia d’amore che sembra essersi conclusa, perché la persona che ama preferisce stare insieme a un altro, pur non amandolo.

Chi è Leonardo Lamacchia? Biografia in pillole

Il talentuoso Leonardo è nato a Bari nel 1994 ma al fine di inseguire il sogno di fare musicista e cantautore, si è trasferito in altre città, vivendo prima a Napoli e poi a Milano. In precedenza si era laureato in disegno industriale all’Università degli Studi di Bari ed ha fatto lavori umili come il commesso e il barista. Nel 2017, Lamacchia ha preso parte a Sanremo Nuove Proposte, ottenendo una più che dignitosa quarta posizione con il brano “Ciò che resta”. Ha inoltre aperto i concerti di Ermal Meta, suo grande amico, e gli anni scorsi ha provato invano ad entrare a far parte di Amici. Nel 2020 ce l’ha finalmente fatta! AL provino finale della ventesima edizione del talent show, Leonardo si è presentato con il brano inedito“L’appuntamento”., convincendo i professori Rudy Zerbi e Arisa. Questa la pagina Istagram di Leonardo Lamacchia, che al momento in cui scrivo vanta quasi 35 mila follower, in costante e rapidissima crescita.