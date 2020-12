Sangiovanni e la sua contagiosa Gucci Bag presentata ad Amici 20: video e testo della canzone

Gucci Bag (o Guccy Bag) è una canzone inedita presentata lo scorso novembre dal rapper Damian Giovanni Pietro, alias Sangiovanni, alla ventesima edizione di Amici e da allora riproposta più volte, l’ultima il 5 dicembre 2020, in quanto il brano è ormai divenuto il suo cavallo di battaglia, che ha riscosso e continua a riscuotere un grande successo, contagiando e coinvolgendo un po’ tutti, Rudy Zerbi incluso. Il testo.

Classe 2003, SanGiovanni è un giovane artista vicentino che sostiene di amare la musica, che è tutta la sua vita, e di odiare le falsità. Ma perché ha scelto di farsi chiamare così? Beh, semplicemente perché le persone gli hanno sempre detto di non avere la faccia da Santo…

Nella sua ancor brevissima carriera, prima di entrare nella scuola per talenti più famosa d’Italia, ha rilasciato su Sugar Music due singoli: “Paranoia”, pubblicato lo scorso maggio, e “Non +”, uscito il mese dopo. Quest’ultimo è accompagnato da un videoclip da lui stesso diretto.

Sicuramente il brano in oggetto, nel quale il rapper si rivolge a una ragazza, esprimendo la volontà di regalarle una borsa firmata Gucci in cambio di amore e lealtà, verrà rilasciato in una versione estesa, visto che quella ad oggi proposta dura meno di due minuti; nel frattempo è possibile gustarsi la sua performance del 5 dicembre cliccando sull’immagine sottostante.

Gucci Bag, San Giovanni – Testo





Penso che (Penso che)

Sei più bella di me

Penso che (Penso che)

Il passato faccia male (male)

Ma ora sono qui per dirti

Ti regalo una bag di Gucci se mi togli i dubbi

Se mi cuci i buchi, se mi chiudi le ferite

Non amo le luci, non amo le bullshit

Non mi dire le bugie e sono più felice

Una bag di Gucci, non amo le luci, non amo le bullshit

Non mi dire le bugie, se mi togli i dubbi

Se mi cuci i buchi, se mi chiudi le ferite sono più felice

Devo preservarmi per salvarmi da diversi drammi (drammi)

Devo stare attento pure agli altri (agli altri)

Non voglio giocare un’altra volta a scacchi sennò poi ne usciamo matti (matti)

Voglio diffidare causa al mio passato che non è passato dopo anni (dopo anni, yah)

Non voglio arrivare a fare un’altra guerra quindi depongo le armi (basta ?)





Penso che

Sei più bella di me

Penso che

Il passato faccia male

Ma ora sono qui per dirti

Ti regalo una bag di Gucci se mi togli i dubbi

Se mi cuci i buchi, se mi chiudi le ferite

Non amo le luci, non amo le bullshit

Non mi dire le bugie e sono più felice

Una bag di Gucci, non amo le luci, non amo le bullshit

Non mi dire le bugie, se mi togli i dubbi

Se mi cuci i buchi, se mi chiudi le ferite sono più felice