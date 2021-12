Ascolta la canzone “Quelle come me” di Loredana Bertè. Dai anche un’occhiata al testo e al significato del singolo interpretato dalla cantautrice italiana.

Canzone uscita il 5 novembre 2021, “Quelle come me”, interpretata dalla famosissima cantautrice italiana Loredana Bertè, è una hit che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al significato del singolo.

Quelle come me significato

Da ciò che si evince, “Quelle come me” ha un significato ben preciso e toccante. Infatti, la cantautrice esprime tutto il suo malessere, sottolineando che le donne come lei sono forti, sensuali e determinate, ma nascondono un animo fragile e indifeso.

Testo della canzone di Loredana Bertè

Strofa 1

Quelle come me non chiedono il permesso

Lo fanno lo stesso come me

Che non riesci mai a fermarle

Non puoi certo dimenticarle

Quelle come me, quelle come me

Non sorridono spesso

Tanto qui, in fondo, non c’è niente da ridere

Che tanto qui, del resto, poi, si tratta solo di sopravvivere

Quelle come me (x2)

Ritornello

Quelle come mе non vanno in Paradiso

Perché, eh sì

Perché quelle come me

Ti portano in Paradiso se lo vuoi, eh, se lo vuoi

Strofa 2

Quelle come me non vanno in paradiso

Ma chi l’ha deciso? L’hai deciso te

Vivere è normale quasi come farsi fottere

Quelle come me (x2)

Ritornello

Quelle come mе non vanno in Paradiso

Perché, eh sì

Perché quelle come me

Ti portano in Paradiso se lo vuoi, eh, se lo vuoi

Bridge

Abbiamo questo vuoto dentro che

Anche se non lo vuoi, lui c’è

Perse in questo spazio tempo

E dirette dove non si sa

Ritornello e conclusione

Quelle come mе non vanno in Paradiso

Perché, eh sì

Perché quelle come me

Ti portano in Paradiso se lo vuoi, eh, se lo vuoi

L’audio ufficiale della canzone di Loredana Bertè

Giordano Caforio