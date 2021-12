Zucchero e la grave malattia che lo ha colpito

Zucchero ha superato una grave malattia che lo ha colpito. Ecco di quale si tratta.

Adelmo Fornaciari, meglio noto con lo pseudonimo di Zucchero, è un cantautore italiano che da da decenni incanta il pubblico grazie alle sue canzoni diventate hit internazionali a tal punto da diventare un vero e proprio riferimento musicale per tutti i giovani che vogliono sfondare in questo mondo.

Molte sono le hit che sono diventati canzoni fondamentali della canzone del nostro Pase, così come molti sono anche i riconoscimenti e ottenuti sia in patria che oltreoceano dall’artista.

Zucchero e la malattia

Il musicista, nato a Reggio Emilia nel 1955, ha confessato in un’intervista che il suo nome d’arte Zucchero, è stato preso in prestito da un’episodio di vita della sua infanzia. L’uomo ha rivelato che mentre frequentava le scuole elementari, la sua maestra lo definiva per via del suo carattere docile “dolce come lo zucchero”.

Dal punto di vista amoroso, il cantautore, è stato sposato due volte. Le prime nozze sono state con Angela Figliè da cui ha avuto due figlie Alice e Irene. Mentre nel secondo matrimonio ha preso in molgie Francesca Mozer da cui ha avuto Adelmo Blue.

In particolar modo Irene è quella che ha seguito le orme di suo padre. La donna, classe 1983, infatti ha partecipato a varie edizioni del Festival di Sanremo ottenendo, nel corso dei primi anni 2000 un discreto successo musicale.

La vita di Zucchero però non è stata tutta rose e fiori, e l’artista ha confessato di un brutto periodo per via di una malattia piuttosto comune nella società odierna.

Il cantante ha rivelato che durante il periodo di pubblicazione del brano Miserere ha vissuto il momento più buio della sua vita.

La separazione e la paura di uscire di casa

A seguito della separazione dalla sua prima moglie, l’uomo ha cominciato a subire forti ha attacchi di panico fino ad arrivare ad aver paura di uscire di casa.

Nonostante gli sponsor e la casa discografica avevano organizzato al meglio il da farsi per la sua tournee, il cantante vi rinunciò per via delle problematiche legate alla depressioni.

Per non incorrere in sanzioni e cause legali nei confronti dell’organizzazione, Zucchero ha deciso di farsi aiutare da uno specialista e di rivolgersi ad uno psichiatra che gli ha somministrato dei farmaci che ha assunto per più di un anno.

Il cantautore ha rivelato che nonostante fosse in un periodo pessimo, durante quel tempo ha composto alcune delle sue canzoni più belle: Senza una donna.

Adesso l’artista ha superato la crisi e vive in campagna godendosi l’aria aperta in compagnia dei suoi amati animali e produce un buon vino.

L’ambiente in cui vive adesso gli ha restituito la tranquillità e la voglia di vivere.