Loredana Bertè: chi sono le sorelle? Tutte identiche tra loro

La grande cantante è sempre associata alla sorella Mia Martini, purtroppo scomparsa anni fa, Loredana Bertè però ha altre due sorelle: Leda e Olivia, ecco chi sono.

L’anima graffiata, ferita, disillusa ma pur sempre instancabilmente romantica e decadente di Loredana Bertè si traduce nella sua voce rotta, sporca e maledetta. Una voce che ricorda in alcune note quella della compianta sorella Mia Martini purtroppo scomparsa prematuramente. L’artista però ha altre due sorelle molto meno note ma che in TV, a volte, sono apparse, Leda e Olivia.

Loredana Bertè, chi sono le sue sorelle Leda e Olivia? Scopriamole insieme

Una famiglia, quella di Loredana Bertè, molto numerosa. La cantante, infatti, anche se spesso viene associata alla grandissima Mia Martini, purtroppo deceduta anni fa, ha altre due sorelle che – qualche volta- abbiamo visto in TV.

Stiamo parlando, ovviamente, di Leda e di Olivia. Due caratteri forti, perché forgiati da sacrifici e da una vita non sempre semplice.

Chi è Leda Bertè

Leda è la maggiore delle sorella Bertè. E’ nata nel 1945 e, a differenza delle sorelle famose, ha preferito fare un altro tipo di carriera, nell’informatica.

Grazie alle sue doti professionali è stata assunta dal CED, il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione, ma anche per quello della Corte d’Appello. Come se non bastasse, è una delegata nazionale per l’Anipa (Associazione Nazionale Informatici Pubblica Amministrazione).

Attualmente, Leda vive a Roma: dal primo matrimonio ha avuto la figlia Alessandra. Poi si è rispostata e dal secondo matrimonio ha avuto altre due ragazze.

Come ha più volte raccontato la cantante, l’infanzia e l’adolescenza sono state vissute da tutte le sorelle sotto l’oppressione di un padre padrone che non permetteva loro di essere pienamente libere.

Chi è Olivia Bertè

Olivia, è la sorella minore, la più giovane delle Bertè. E’ nata nel 1958 e spesso non ha esitato a muovere pesanti accuse verso Loredana. Secondo Olivia, la cantante avrebbe parlato troppo male del padre infangando la sua dignità e il suo nome.

Le accuse sulle presunte molestie nei confronti di Mimì, da parte del padre, secondo Olivia sono totalmente false. E’ sempre stata l’unica sorella a difendere il pare considerato da tutte un uomo dal carattere duro e mai sensibile nei loro confronti.