Loredana Bertè: “Sono stata violentata e massacrata di botte” | Il triste racconto

Un racconto da brividi quello fatto da Loredana Bertè. La nota artista ha confessato di aver subito una violenza inaudita. Quello che rivelato la nota artista è da pelle d’oca. Una vera e propria denuncia social che tutte le donne dovrebbero tenere in mente per evitare di cadere nello stesso ciclo di violenza.

Una voce spezzata da una vita non sempre facile. Loredana Bertè ha fatto dei suoi traumi e delle sue ‘botte’ la sua forza. La rabbia che talvolta trapelava dal suo modo di cantare, dai suoi testi scritti a pennello su di lei, in realtà è sempre stata solo uno scudo contro le avversità di una vita che l’ha messa più volte spalle a muro.

Loredana Bertè, il terribile racconto delle violenze subite

Non è stato facile per lei affrontare il mondo. Loredana Bertè, infatti, è una di quelle donne che sono nate combattendo e che non hanno mai avuto nulla di facile nella vita. La morte della sorella Mimì non ha fatto altro che accrescere quel dolore lacerandola da dentro.

Sicuramente, la sua ancora di salvezza è sempre stata la musica. Il Manifesto, il suo nuovo album uscito solo da qualche ora, sintetizza in 10 canzoni la sua vera natura, le sue sfumature e variegate sfaccettature.

Loredana stessa racconta che questo album è anche un Manifesto femminile, soprattutto in uno dei singoli ‘Ho smesso di tacere’, scritta da Ligabue in cui il tema è ovviamente la violenza. Lei stessa purtroppo è stata vittima di violenza prendendo tante botte, aveva solo 16 anni. Purtroppo non è sempre facile denunciare chi commette violenza, perché la società ti fa talvolta vergognare di essere una vittima.

Loredana e i suoi brani

Oggi Loredana si definisce una donna vera e libera, ma anche curiosa di fare musica contaminata. Nel brano, invece, Dark Lady si legge anche il suo carattere dominante, forte che ha sempre messo in fuga gli uomini.

Loredana sta molto bene da sola, si prende cura di se stessa dentro e fuori facendo sport e arricchendo la sua cultura.

La cantante è molto fiduciosa nei giovani e spera in un futuro di poter collaborare con i Maneskin di cui è una gran fan.