The Cure, ufficializzate 4 tappe in Italia nel prossimo tour: ecco quali

I The Cure hanno ufficializzato quattro tappe italiane nel loro prossimo tour. Ecco dove sarà la band.

The Cure è un gruppo musicale post-punk britannico nato nel 1976. I primi concerti risalgono a quando il leader del gruppo Robert Smith, decise di fondare una band con i suoi amici di liceo, Marc Ceccagno e Michael Dempsey rispettivamente alla chitarra e al basso.

La prima formazione prese il nome dei Malice, a loro si unirono alla batteria Graham e alla voce il fratello di Robert Smith. Dopo qualche tempo Graham e Ceccagno abbandonano il progetto e al loro posto viene scelto Laurence Tolhust e Porl Thompson.

The Cure: Il tour 2022 in Italia

Il loro primo concerto avviene nel 1976 presso la Worth Abbey di Crawley per poi suonare due giorni dopo nella loro scuola, ma il concerto si rivela un disastro e per questo decidono di cambiare nome in Easy Cure dal brano composto da Thompson.

Dopo aver cambiato vari cantanti, nel 1977 Robert Smith decide di diventare la voce del gruppo e decidono di iscriversi ad un concorso della casa discografica tedesca Hans Records, per talenti emergenti.

Ottenuto il contratto e un finanziamento, decidono di incidere una prima demo ma il contratto viene rescisso per via dell’insoddisfazione del gruppo stufo delle pressioni da parte dell’etichetta discografica.

Dopo l’abbandono di Pol Thompson per via della direzione minimalistica che stavano prendendo le canzoni, la band decide di cambiare il suo nome in The Cure.

Nel 1979 con la casa discografica Fiction Record, surrogata della Polydor, incidono il loro primo album e dopo un primo singolo esce il brano Boys don’t cry ritenuto il più famoso della band.

Le date dei The Cure nel nostro Paese

Dopo aver fatto da apripista per i concerti di altre band e aver sperimentato generi musicali diversi passando da una fase gotica ad una pop, i The Cure, negli anni sono diventati una delle band più famose nel mondo con all’attivo una marea di concerti e di fanbase.

Per il prossimo tour, la band, ha deciso a sei anni di distanza dall’ultimo giro di concerti che ha toccato l’Europa e l’Italia, di tornare nel nostro paese con ben quattro date per il prossimo tour che verrà aperto da The Twilight Sad.

Ecco le tappe italiane del tour dei The Cure:

31 Ottobre 2022 – UNIPOL ARENA – Bologna

1 Novembre 2022 – MANDELA FORUM – Florence

3 Novembre 2022 – KIOENE ARENA – Padova

4 Novembre 2022 – FORUM -Milan

I biglietti sono in vendita dal 10 dicembre. E potete trovate tutte le info e le altre date del tour sul loro sito internet a questo indirizzo.