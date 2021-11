Quanto guadagna Orietta Berti | Incassi e patrimonio della cantante

By

L’usignolo di Cavriago, questo è il nome che quando lo si sente viene in mente una sola persona a cui associarlo: la mitica Orietta Berti. La sua celeberrima “Finché la barca va” non è stato il suo unico successo. Tante le canzoni indimenticabili negli anni che l’hanno fatta diventare un’icona della musica italiana, famosa anche all’estero. I suoi successi l’hanno portata in giro per il mondo ed ancora oggi è richiestissima. Ma quanto ha guadagnato nella sua lunga carriera?

Orietta Berti ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Quando ti sei innamorato” classificandosi al 9° posto, ma per tanti è stata la vincitrice morale. Molto apprezzata come cantante e come artista, considerata anche la vera signora di questa edizione del Festival di Sanremo e la più titolata tra i big.

Dopo il Festival è stata ospite in vari programmi televisivi, soprattutto a “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio, è stata insieme a tanti artisti illustri ospite di molte puntate. Il suo cachet infatti non è da poco.

Quanto guadagna Orietta Berti?

Negli anni 60/70 era tra le cantanti più amate, insieme a Milva, Zanicchi, Mia Martini Ornella Vanoni e tante altre voci femminili. I suoi dischi sono stati tradotti in ogni lingua e venduti in ogni angolo del mondo.

Ma la svolta alla sua carriera avviene negli anni ottanta, con il brano per i bambini “La balena” che diventa anche sigla del noto programma TV “Domenica in“. E nel 1981 partecipa al Festival di Sanremo con l’ironico brano “La barca non va più” in opposizione a “Finché la barca va“, brano di enorme successo che le fa avere un certo riscontro notevole nelle vendite.

Il patrimonio della cantante è da capogiro

La cantante in tutta la sua lunga carriera, più di 50 anni, ha venduto più di 15milioni di dischi, ha sempre avuto dalla sua parte l’opinione pubblica ed una nota considerazione come persona oltre che come artista. Ha vinto 1 disco di platino, 4 d’oro e 2 d’argento.

La notorietà di Orietta Berti è indiscutibile, ancora oggi canta e come ha dichiarato lo fa per passione, conduce una vita normale, prendendo una pensione di 900 euro al mese, più qualche cosa che è riuscita a mettere da parte in questi lunghi anni di onorata carriera.