Orietta Berti, com’era da giovane? Non l’avreste mai riconosciuta

By

Orietta Berti è una cantante italiana che nel 2021 ha avuto un gradissimo successo a seguito della sua partecipazione al Festival di Sanremo e al brano Mille. Ma l’avete mai vista da giovane? Era completamente diversa.

Orietta Galimberti, vero nome di Orietta Berti, è una cantante italiana classe 1943. Molto amata dal pubblico, la donna è riuscita nel tempo a conquistare intere generazioni grazie alla sua capacità di mettersi in gioco e al passo con la musica del momento.

Orietta Berti: ecco com’era da ragazza

Soprannominata L’usignolo di Cavriago o la Capinera d’Emilia, come amava chiamarla il giornalista e paroliere Silvio Gigli, la donna comincia la sua carriera da giovanissima seguendo la passione di suo padre appassionato di musica lirica che la spinge a intraprende la professione da cantante.

Nel 1961 partecipa alla sua prima competizione musicale dove prendono parte altri artisti importanti della musica italiana come: Iva Zanicchi, Paola Neri e Gianni Morandi. In questa occasione conosce Giorgio Calabrese, direttore artistico della Karim che le offre un contratto discografico incidendo i suoi primi 45 giri che però non vengono mai distribuiti.

I successi della cantante

Nel ’64 firma un contratto con la Polydor ed incide il suo primo album Orietta Berti canta Suor Sorriso, dove interpreta le canzoni di Suor Sorriso ottenendo anche alcuni passaggi televisivi.

Il successo arriva nel 1965 quando vince Un disco per l’estate e la Mostra internazionale di Musica Leggera con il brano Tu sei quello e Il festival delle Rose 1965 con la canzone Voglio dirti grazie.

A seguito di questi successi, nel 1996 partecipa al Festival di Sanremo con Io ti darò di più, scritta da Memo Remigi e Alberto Testa.

Nel 1966 torna al Festival di Sanremo con Io, tu e le rose e viene citata da Luigi Tenco nel suo biglietto d’addio, un episodio che segnerà la cantante e come lei stessa ha dichiarato verrà discriminata nel suo ambiente lavorativo.

Negli anni ’70 incide il suo più grande successo Fin che la barca va a cui seguono altri brani che la consacrano come una delle signore della musica italiana.

Negli ultimi anni è stata spesso ospite di molte trasmissioni televisive mettendosi in gioco e mostrano un’ironia innata data dalla sua semplicità.

Nel 2021 torna dopo molti anni al Festival di Sanremo con il brano Quando ti sei innamorato classificandosi al nono posto e nell’estate dello stesso anno pubblica la hit estiva Mille in coppia con Fedez e Achille Lauro diventando un vero e proprio tormentone.

I look di Orietta

Orietta Berti negli anni ha cambiato molti look. Adesso ha una chioma rossa accesa con un taglio di capelli corti e un trucco molto vistoso, da ragazza invece era acqua e sapone e i suoi capelli prima di diventare del colore con cui tutti la conosciamo erano di un bel nero corvino.

Negli anni la Berti ha osato anche portare i capelli in modo molto più corto di adesso utilizzando un colore più chiaro di quello che usa da qualche anno a questa parte.