Orietta Berti, avete visto dove abita? Ha un giardino immenso | Casa da sogno

Un’artista che ha ritrovato il successo grazie alla spinta di alcuni musicisti e cantanti moderni, Orietta Berti regala sempre tanti sorrisi con il suo modo di fare musica e di fare spettacolo.

E’ un talento d’altri tempi, la sua voce è tipica di un’epoca che nessuno potrà mai dimenticare e che ha portato la musica italiana nel mondo.

Orietta Berti, avete mai visto dove abita? Una casa da sogno

La cantante ha avuto un successo incredibile negli ultimi mesi grazie alla collaborazione con due volti noti della scena della musica nostrana contemporanea, Achille Lauro e Fedez. Con Orietta Berti, i due hanno dato vita ad una canzone orecchiabile che ha scatenato un vero e proprio tormentone quest’estate.

Labbra rosso CocaCola, detto con la sua vocina da usignolo ha risuonato in tutti i locali e i negozi italiani. Le Radio non hanno potuto evitare di farla ascoltare mattina e sera: ormai anche i bambini la conoscono a memoria.

Orietta e il suo regno nel verde

La grande Orietta non ha mai negato di amare molto il verde e la cucina. La sua casa rispecchia totalmente la sua personalità.

Nella sua bella villa ci sono ambienti praticamente rilegati interamente alle sue collezioni private. Orietta ama molto l’antiquariato e colleziona tanti oggetti del genere come le bambole vestite in stile Ottocento – tipo quelle che un tempo molte donne poggiavano sul letto.

Ha anche molte acquasantiere e crocifissi, una collezione che condivide con l’amatissimo Osvaldo, suo marito. La cantante ha anche centinaia di miniature che raffigurano dei personaggi molto amati dai bambini, i puffi.

Orietta ha anche un giardino molto grande e bello. La sua casa è curata in ogni più piccolo e singolo dettaglio.

La celebre artista di Fin che la barca va, ha la sua splendida casa vive a Montecchio, in provincia di Reggio Emilia. E’ una donna che vive per la sua famiglia e per i suoi nipoti. La sua passione per la cucina è ben nota e pare proprio che Orietta sia una brava cuoca!