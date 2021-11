I siti migliori per scoprire nuova musica | La classifica

Volete ascoltare nuova musica e non sapete come fare? Ecco alcuni consigli.

Spesso siamo abituati ad ascoltare sempre i soliti artisti e le solite canzoni perché ne siamo affezionati o evocano un ricordo in noi.

Nuova Musica: dove ascoltarla

Altre volte ci capita di navigare su internet e impostare la riproduzione casuale dei brani e il sito designato ci propone sempre i brani più mainstream e i cantanti più gettonati.

Per scoprire nuova musica vi consigliamo i migliori siti ad oggi sul web.

I dieci migliori siti

1.BANDCAMP

Dopo Spotify, Youtube e SoundCloud, Bandcamp è il sito più famoso nato per accogliere nuovi artisti emergenti. Grazie alle sue inserzioni di news e consigli di vario genere il sito consente di ascoltare la musica in streaming e di acquistarla nei formati desiderati.

bandcamp.com

2. LAST.FM

Grazie al motore di ricerca Audioscrobbler, questo sito mescola generi diversi in base alle preferenze e alla personalizzazione delle ricerche attingendo da un proficuo catalogo di artisti.

last.fm

3. INDIE SHUFFLE

Questo sito offre una visione sulla musica indie contemporanea e fornisce recensioni, commenti e consigli curati da un team di writers che organizzano una playlist secondo i gusti dell’ascoltatore.

indieshuffle.com

4. 8TRACKS

In questo sito gli utenti possono creare e condividere la loro musica che deve essere composta da almeno otto tracce. Gli stessi utenti decidono e organizzano la musica da presentare ai navigatori affidandosi ai loro gusti.

8tracks.com

5. HYPE MACHINE

Prendendo informazioni da più 750 blog, questo sito mira alla scoperta e individuazione di artisti emergenti a seconda del genere più gradito dall’utente.

hypem.com

6. DAYTROTTER

Anche questo sito mira a far conoscere artisti emergenti ma si differenzia dagli altri per via del suo design. Daytrotter presenta i brani con un layout semplice e funzionale con gli artisti disegnati in raffigurazioni che li ritraggono.

Daytrotter

7. REASON STUDIOS

Reason Studios, oltre a permettere di scoprire nuova musica da anche la possibilità di crearla e condividerla rendendola fruibile ad altri utenti mettendo a disposizione buoni strumenti. Grazie ad un app interna, l’ascoltatore può combinare la musica creando una propria playlist e da la possibilità agli artisti di interagire e collaborare tra di loro.

reasonstudios.com

8. MUSICROAMER

Questa app è semplicissima. Basta inserire il nome di un artista e una serie di nodi all’interno di un diagramma si collegano in base al grado di compatibilità.

musicroamer.com

9. BEST EVER ALBUMS

Questo sito da la possibilità agli utenti di votare gli album migliori, i miglior artisti e le migliori canzoni dando anche informazioni sulle preferenze musicale degli anni precedenti grazie ad una serie di archivi.

besteveralbum.com

10. ALL MUSIC

All Music contiene interi cataloghi su band, artisti e album con relative tracce compilati da uno staff competente. Grazie al loro lavoro si può scoprire di tutto sui propri artisti preferiti.

allmusic.com