Pearl Jam – Superblood Wolfmoon: audio, testo e traduzione del nuovo brano

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di Superblood Wolfmoon, singolo dei Pearl Jam rilasciato il 18 febbraio 2020 come secondo anticipo dell’atteso album Gigaton, out il successivo 27 marzo, a oltre 6 anni dall’ultima fatica discografica della rock band americana.

Scritta dal frontman Eddie Vedder e prodotta da Josh Evans, la canzone arriva dopo la più sperimentale Dance of the Clairvoyants, pubblicata il 22 gennaio.

Cosa significa Superblood Wolfmoon?

Un insolito insieme di circostanze da origine al fenomeno “super blood wolf moon“: un’eclissi lunare totale dona un apparente colore rossastro alla superficie lunare, nota come blood moon (luna di sangue, luna rossa). Allo stesso tempo, la luna è leggermente più vicina del normale alla Terra e apparirà leggermente più grande e più luminosa del solito, fenomeno chiamato supermoon. A gennaio, la luna piena a volte è anche conosciuta come “wolf moon” o “great spirit moon” (la luna del lupo o luna del grande spirito). Da qui il nome super blood wolf moon.

Superblood Wolfmoon

[Chorus]

Super Blood Wolf Moon

Took her away too soon

Super Blood Wolf Moon

Took her away too soon

[Bridge]

I can hear you singin’ in the distance

I can see you when I close my eyes

Once, you were somewhere and now you’re everywhere e

I’m feeling selfish and I want what’s right

I ask for forgiveness

I beg of myself

Feeling every night that I see

[Verse 1]

Right now I feel a lack of innocence

Searchin’ for reveal hypnotonic residence

I feel not much of anything

And the cause is life or death

A life of hopelessness, focus on your focusness

I’ve been hopin’ and I hope that lasts

I don’t know anything, I question everything

This life I love is going way too fast

Both my eyes are swollen, my face is broken

And I’m hope that I hurt you

Hope that I hurt you

Hope that I hurt you

She was a stunner and I am stunned

And the first thought or second thought “could be the one”

I was a prisoner of keys and the cuffs

Yeah, I was feeling fortunate to be locked up

But the world got to spinnin’

Always felt like it was endin’

And love right, it was standin’

We are each of us!

[Bridge]

I can hear you singin’ in the distance

I can see you when I close my eyes

Once, you were somewhere and now you’re everywhere

I’m feeling selfish and I want what’s right

I ask for forgiveness

I beg of myself

Feelin’ angry

Now, get off the stage

[Solo Guitar]

[Chorus]

Super Blood Wolf Moon

Took her away too soon

Super Blood Wolf Moon

Took her away too soon

Super Blood Wolf Moon

Took her away too soon

[Bridge]

I can hear you singin’ in the distance

I can see you when I close my eyes

Once, you were somewhere and now you’re everywhere

I’m feeling selfish and I want what’s right





[Outro]

Focus on your focusness, turn around for hopelessness

I’ve been hopin’ and all hope was lost

I don’t know anything, I question everything

This life I love is going way too fast

La superluna piena e rossa

L’ha portata via troppo presto

La superluna piena e rossa

L’ha portata via troppo presto

Riesco a sentirti cantare in lontananza

Riesco a vederti quando chiudo gli occhi

Un tempo eri da qualche parte e ora sei dappertutto

Mi sento egoista e voglio quello che è giusto

Chiedo perdono

Mi imploro

Di sentire ogni notte che vedo

Adesso mi sento

Come un innocente ricerca di rivelare la risonanza ipnotica

Non mi sento un granché

E la causa è la vita o la morte

In questo momento sento una mancanza di innocenza

Cercando di rivelare la residenza ipnotica

Non sento molto di niente

E la causa è la vita o la morte

Una vita di disperazione, concentrata su di te

Ho sperato e spero che duri

Non so nulla, metto tutto in discussione

Questa vita che amo sta andando troppo veloce

I miei occhi sono gonfi, il mio viso è segnato

E spero di averti fatto del male

Spero di averti ferito

Spero di averti ferito





Lei era uno schianto e io sbalordito

E il primo o il secondo pensiero “potrebbe essere quello giusto”

Ero prigioniero di chiavi e manette

Sì, mi sentivo fortunato a essere rinchiuso

Ma il mondo ha iniziato a girare

Ho sempre pensato che stesse finendo

E l’amore, era lì

Siamo tutti noi!

Riesco a sentirti cantare in lontananza

Riesco a vederti quando chiudo gli occhi

Un tempo eri da qualche parte e ora sei dappertutto

Mi sento egoista e voglio quello che è giusto

Chiedo perdono

Mi imploro

Mi sento arrabbiato

Ora scendi dal palco

La superluna piena e rossa

L’ha portata via troppo presto

La superluna piena e rossa

L’ha portata via troppo presto

La superluna piena e rossa

L’ha portata via troppo presto

Riesco a sentirti cantare in lontananza

Riesco a vederti quando chiudo gli occhi

Un tempo eri da qualche parte e ora sei dappertutto

Mi sento egoista e voglio quello che è giusto

Concentrato su di te, faccio un giro sulla disperazione

Ho sperato e ogni speranza era perduta

Non so nulla, metto tutto in discussione

Questa vita che amo sta andando troppo veloce

