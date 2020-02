Ghemon – In Un Certo Qual Modo: audio e testo del nuovo singolo

In Un Certo Qual Modo è un singolo di Ghemon rilasciato il 18 febbraio 2020 come secondo anticipo del sesto album in studio Scritto Nelle Stelle, in uscita il successivo 20 marzo.

Il testo e l’audio della nuova canzone, che arriva poco più di un mese di distanza da Questioni di principio, singolo che segno il ritorno sulle scene dell’artista campano classe 1982.

Ghemon – In Un Certo Qual Modo testo

Yeeeh

Ho grande fiuto ed intuito però lascio tutto a metà

Ho l’entusiasmo facile ma poi non ho pazienza

Tu parli sempre chiaro ed è una dote di un altro pianeta

Io sono così puro che quasi faccio tenerezza

Sai, il coraggio non mi manca

Le sere che torno a casa con la faccia stanca

So che trovi una parola buona per me (una parola buona per me)

Facciamo un passo alla volta

Ci adattiamo adesso che la coperta è corta

E domani poi vedremo com’è

Domani scopriremo com’è

Quando stai con me

Pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire

Tu mi fai sentire tipo, sai, in quel certo qual modo

Che non so spiegare eppure, amore, ci provo

Perché quando stai con me

Pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire

Tu mi fai sentire tipo, sai, in quel certo qual modo

Che non so spiegare eppure, amore, ci provo

Ci provo





Quando la bolla di pensieri minaccia

L’energia che rilascia

La tua semplice presenza attorno già mi rilassa

Uso il cervello perché sono diverso dalla massa

Ma ho imparato che alle volte devo agire di pancia

La calma scappa, le ho dato la caccia

Il mondo è freddo e quando lo capisci il sangue si ghiaccia

Non ho un posto sicuro a meno che io non sappia

Che ti troverò lì che mi aspetti e mi apri le braccia

Sai, il coraggio non mi manca

I giorni che chiama il direttore dalla banca

So che trovi una parola buona per me (una parola buona per me)

Perché hai il bisogno profondo

Di provare a ragionare giorno per giorno

E domani poi scoprire com’è

Davvero non sapere com’è

Quando stai con me

Pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire (mi sembra di impazzire)

Mi fai sentire tipo, sai, in quel certo qual modo, ohoh, ohoh

Quando stai con me

Pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire

Tu mi fai sentire tipo, sai, in quel certo qual modo

Che non so spiegare eppure, amore, ci provo

Perché quando stai con me

Pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire

Tu mi fai sentire tipo, sai, in quel certo qual modo

Che non so spiegare eppure, amore, ci provo

Ci provo





Che non posso stare

Più di un giorno senza di te

Che non posso stare

Più di un giorno senza di te

Che non posso stare

Più di un giorno senza di te





