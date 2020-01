Pearl Jam – Dance of the Clairvoyants: audio, testo e traduzione del comeback che anticipa l’undicesimo album

Dance of the Clairvoyants è il singolo che segna il ritorno della rock band statunitense, disponibile dal 22 gennaio 2020 come primo anticipo dell’undicesimo album in studio Gigaton, il cui rilascio è fissato al 27 marzo 2020, a sei anni e mezzo da “Lightning Bolt”. Nella sua ventennale e gloriosa storia, il gruppo non aveva mai fatto passare così tanto tempo tra un album e l’altro.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, scritta da Eddie Vedder, Matt Cameron, Stone Gossard, Jeff Ament & Mike McCready e prodotto dal gruppo con la collaborazione di Josh Evans.

E’ già disponibile in pre-order, sia nei formati fisici (CD e vinile) che in quello digitale, il nuovo atteso disco del gruppo capitanato da Eddie Vedder, che in fan non vedono l’ora di avere tra le mani. Il bassista Jeff Ament si è detto orgoglioso di questi dodici inediti facenti parte dell’undicesima era discografica e sul brano in oggetto ha detto “Dance of the Clairvoyants è una tempesta perfetta di sperimentazione e autentica collaborazione. Dal punto di vista creativo stiamo battendo nuove strade ed è eccitante“, mentre il chitarrista Mike McCready ha detto “Fare questo disco è stato un lungo viaggio. A volte è stato emotivamente oscuro e confuso ma anche una road map emozionante e sperimentale. Collaborare con i miei compagni di band su Gigaton, mi ha dato più amore, consapevolezza e conoscenza della necessità di un rapporto umano.”

Testo e traduzione di Dance of the Clairvoyants

[Verse 1]

Confusing it is to commotion

What love is to a devotion

Perceptively big

As big as the ocean

And equally hard to control

So save your predictions

And burn your assumptions

Love is friction

Ripe for comfort

In this equations

And talking persuasion

Doors open up

To interpretation

[Chorus]

Expecting perfection

Leaves a lot to ignore

When the past is the present

And the future’s no more

When every tomorrow

Is the same as before

[Verse 2]

The looser things get

The harder you become

The looser things get

Tighter

Not one man can be greater than the sun

It’s not a negative thought

But positive, positive, positive

Falling down, not fading down

Coulda help me up, rather than tearing me down

[Chorus]

Expecting perfection

Leaves a lot to ignore

When the past is the present

And the future’s no more

When every tomorrow

Is the same as before

[Verse 3]

Numbers keep falling off the calendar’s floor

We’re stuck in the boxes

When it’s open no more

Could’ve lifted up they’re forgetting us

Not recalling what they’re for

I’m in love with clairvoyants

‘Cause they’re out of this world

[Verse 4]

I know the girls wanna dance

Fall away their circumstance

I know the boys wanna grow

Their dicks, and fix in-violence

I know the girls wanna dance

Clairvoyants in a trance

I know the boys wanna grow

Their dicks and fix in-violence

[Outro]

Stand back when the spirit comes

Stand back when the spirit comes

Stand back when the spirit comes

Stand back

Stand back when the spirit comes

Stand back when the spirit comes

Stand back when the spirit comes

(I know the girls wanna dance away their circumstance)

Stand back when the spirit comes

Stand back when the spirit comes

Stand back when the spirit comes

Stand back

Stand back when the spirit comes

Stand back when the spirit comes

Stand back when the spirit comes

Confonderlo è confusione

Che cos’è l’amore per una devozione

Percettivamente grande

Grande come l’oceano

E ugualmente difficile da gestire

Quindi risparmia le tue previsioni

E incenerisci le tue ipotesi

L’amore è attrito

Maturo per il comfort

In queste equazioni

E parlando di persuasione

Le porte si aprono

All’interpretazione

Aspettando la perfezione

Lascia molto da ignorare

Quando il passato è il presente

E il futuro non c’è più

Quando ogni domani

È uguale a prima

The looser things get

The harder you become

The looser things get

Tighter

Nessun uomo può essere più grande del sole

Non è un pensiero negativo

Ma positivo, positivo, positivo

Cadere, non dissolversi

Avresti potuto aiutarmi ad alzarmi, anziché demolirmi

Aspettando la perfezione

Lascia molto da ignorare

Quando il passato è il presente

E il futuro non c’è più

Quando ogni domani

I numeri del calendario continuano a cadere per terra

Siamo bloccati nelle caselle

Quando non vengono più aperte

Potrebbero sollevarsi, ci stanno dimenticando

Non ricordare a cosa servono

Sono innamorato delle chiaroveggenti

Perché sono fuori da questo mondo

So che le ragazze vogliono ballare

Le loro circostanze cadono

So che i ragazzi vogliono crescere

I loro ca**i e sistemare la violenza

So che le ragazze vogliono ballare

Chiaroveggenti in trance

So che i ragazzi vogliono crescere

I loro ca**i e sistemare la violenza

Stai indietro quando lo spirito ritorna

Stai indietro quando lo spirito ritorna

Stai indietro quando lo spirito ritorna

Stai indietro

Stai indietro quando lo spirito ritorna

Stai indietro quando lo spirito ritorna

Stai indietro quando lo spirito ritorna

(So che le ragazze vogliono ballare le loro circostanze)

(So che i ragazzi vogliono crescere, i loro cazzi e sistemare la violenza)

Stai indietro quando lo spirito ritorna

Stai indietro quando lo spirito ritorna

Stai indietro quando lo spirito ritorna

Stai indietro

Stai indietro quando lo spirito ritorna

Stai indietro quando lo spirito ritorna

Stai indietro quando lo spirito ritorna

