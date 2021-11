Peaches – Justin Bieber – Testo, traduzione e video

Una canzone dal sound morbido e sensuale, Peaches è il nuovo successo firmato Justin Bieber. L’artista americano ha lasciato tutti senza parole con una canzone che ha subito scalato le classifiche mondiali.

Il nome di Justin Bieber è una garanzia di successo in ambito musicale. Il cantante, infatti, raramente produce o prende parte a progetti musicali che si rivelano dei fiaschi. Il suo ultimo album è una serie infinita di hit.

Justin Bieber lancia Peaches, la nuova canzone dell’artista

Il nuovo singolo di Justin Bieber ha un nome che fa venire in mente l’estate, Peaches – pesche: il brano, realizzato in collaborazione con Daniel Caesar e Giveon, ha già ricevuto diversi premi in tutto il mondo.

La canzone è una delle nuove tracce che possiamo trovare nel nuovo album di Justin Bieber Justice, uscito il 19 marzo 2021. Nel disco ci sono anche i singoli di successo “Holy” ft Chance the Rapper, “Lonely” ft Benny Blanco, “Anyone” e “Hold On”.

Un amore folle, senza regole e tabù quello che racconta nella sua canzone il giovane artista noto alle cronache rose anche per i suoi celebri amori.

Peaches, testo e traduzione

Siete curiosi di sapere qual è il significato di questa canzone? Ecco il testo e il suo significato.

Ecco la traduzione offerta dal web:

Pesche

Ho tirato fuori le mie pesche in Georgia (Oh, sì, merda)

prendo la mia erba dalla California (questa è quella merda)

ho portato la mia ragazza al nord, sì (puttana tosta)

prendo la mia luce direttamente dalla fonte, sì (Sì, è così)

e ti vedo (Oh), il modo in cui ti respiro (dentro)

è la consistenza della tua pelle

voglio avvolgere le mie braccia intorno a te, baby

non lasciarti mai andare, oh

e io dico, oh, non c’è niente come il tuo tocco

è il modo in cui mi sollevi, yeah

e io sarò qui con te fino alla fine

ho tirato fuori le mie pesche in Georgia (Oh, sì, merda)

prendo la mia erba dalla California (questa è quella merda)

ho portato la mia ragazza al nord, sì (puttana tosta)

prendo la mia luce direttamente dalla fonte, sì (Sì, è così)

non sei ancora sicura, ma lo sono per te

tutto quello che potevo volere, tutto quello che potevo desiderare

notti da soli che ci mancano di più

e i giorni che salviamo come souvenir

non c’è tempo, voglio creare più tempo

e darti tutta la mia vita

ho lasciato la mia ragazza, sono nel mio Yorker

odio doverla lasciarla, chiamala tortura

ricordo quando non potevo abbracciarla

ho lasciato il bagaglio per un trasloco

ho tirato fuori le mie pesche in Georgia (Oh, sì, merda)

prendo la mia erba dalla California (questa è quella merda)

ho portato la mia ragazza al nord, sì (puttana tosta)

prendo la mia luce direttamente dalla fonte, sì (Sì, è così)

lo sento, quindi sono sicuro (sicuro)

mano nella mia mano perché sono tuo

non posso, non posso fingere, non posso ignorare che tu sia giusta per me

non penso che tu voglia sapere dove sono stato, oh

non essere distratta

quello di cui ho bisogno è proprio tra le mie braccia (Oh)

i tuoi baci sono i più dolce con i miei

e io sarò qui con te fino alla fine dei tempi

ho tirato fuori le mie pesche in Georgia (Oh, sì, merda)

prendo la mia erba dalla California (questa è quella merda)

ho portato la mia ragazza al nord, sì (puttana tosta)

prendo la mia luce direttamente dalla fonte, sì (Sì, è così)

ho tirato fuori le mie pesche in Georgia (Oh, sì, merda)

prendo la mia erba dalla California (questa è quella merda)

ho portato la mia ragazza al nord, sì (puttana tosta)

prendo la mia luce direttamente dalla fonte, sì (Sì, è così)

ho tirato fuori le mie pesche in Georgia (Oh, sì, merda)

prendo la mia erba dalla California (questa è quella merda)

ho portato la mia ragazza al nord, sì (puttana tosta)

prendo la mia luce direttamente dalla fonte, sì (Sì, è così)

ho tirato fuori le mie pesche in Georgia (Oh, sì, merda)

prendo la mia erba dalla California (questa è quella merda)

ho portato la mia ragazza al nord, sì (puttana tosta)

prendo la mia luce direttamente dalla fonte, sì (Sì, è così)