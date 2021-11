Rumba – Maluma – Testo, traduzione e video

Avete ascoltato il brano di Maluma Rumba (Puro Oro Anthem), vi riportiamo di seguito il testo, con la traduzione e il relativo video musicale.

Maluma è uno dei miglior cantanti in circolazione per quanto riguarda il mondo musicale latinoamericana.

Vincitore di un Latin Grammy Award, il cantante colombiano a febbraio sarà sugli schermi cinematografici per la prima volta al fianco di Jennifer Lopez in Marry Me – Sposami.

Maluma: testo, traduzione e video di Rumba

Appassionato di calcio comincia la sua carriera a seguito di un regalo di un suo parente che a 15 anni gli dona la possibilità di registrare una canzone in uno studio discografico.

Attualmente l’artista uomo latinoamericano più seguito sui social (secondo dopo Shakira se non si conta il genere sessuale), il cantante ha pubblicato la canzone Rumba (Puro Oro Anthems).

Le parole di Rumba

Nel video musicale, Maluma è il protagonista assoluto di varie scene che lo vedono cantare mentre è in casa o su panorami mozzafiato.

Di seguito il testo e la traduzione della canzone Rumba (Puro Oro Anthem)

Qué loca fue la rumba aquella

Qué cosa buena, tú ahí tan bella

Destapando la botella (baby)

Vimos salir el sol, no fue imaginación

Lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca (ey)

Y fue tan loca que nos merecemos otra

Otra aventura en tu cuerpo, ma’, otra vez

Que me desvelo, pensando en que lo que sucedió

Fue culpa de una rumba loca

Y fue tan loca que nos merecemos otra

Otra aventura en tu cuerpo, ma’, otra vez

Que me desvelo, te soy sincero, volverte a ver yo quiero

Dejemo’ que se repita

Cita, me lo piensa, me solicita

Yo sé que tú, tú necesita’

Humo, playa y una cervecita

Si me va’ a negar un beso, entonce’ no me tiente’ (wuh), eh

A esa fruta quiero meterle el diente (yeah, yeah)

Ere’ consciente de lo rico que se siente

Tú está’ pa’ romper la’ regla’ y yo bien desobediente (eh)

Llámame y vente, que claramente

Lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca

Y fue tan loca que nos merecemos otra

Otra aventura en tu cuerpo, ma’, (yeah-yeah-yeah) otra vez

Que me desvelo, pensando en que lo que sucedió

Fue culpa de una rumba loca (de una rumba)

Y fue tan loca que nos merecemos otra

Otra aventura en tu cuerpo, ma’, otra vez

Que me desvelo (wuh), te soy sincero, volverte a ver yo quiero

Yeah-yeah-yeih

Ey, Maluma, ba-ba-baby

Wuh

Lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca

Y fue tan loca que nos merecemos otra, ja

Otra aventura en tu cuerpo, ma’, otra vez

Que me desvelo, pensando en que lo, que lo que yo te quiero

Ja

Maluma, baby

Desde Medellín pa’l mundo entero

Dímelo, Edge

Keityn

MadMusick

