PartyNextDoor – Believe it: audio, testo e traduzione del duetto con Rihanna

Believe it è il terzo singolo estratto da Partymobile, terzo album in studio di PartyNextDoor uscito il 27 marzo 2020. Il brano vanta la collaborazione di Rihanna. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio.

Dopo “The News” e “Loyal” feat. Drake (disponibile anche nel remix con l’aggiunta di Bad Bunny), è il momento di questo terzo singolo della terza era discografica del cantante, rapper e cantautore canadese Jahron Anthony Brathwaite, aka PartyNextDoor, e non poteva che essere scelto questo pezzo, soprattutto perché vanta la collaborazione della superstar barbadiana, che torna in scena dopo tanto, troppo tempo, durante il quale diciamolo pure, ci è mancata. Qui la sentiamo solo nel ritornello.

La canzone è stata scritta insieme a NinetyFour, Bizness Boi & Cardiak e ruota attorno alla fedeltà di entrambe le parti in una relazione, con ciascuno dei protagonisti che chiede all’altro di avere fiducia e mantenere forte questo rapporto. A giudicare dalle parole del cantante, questa relazione sembra tuttavia essere in bilico, basti pensare già all’inizio della prima strofa del brano, il cantante chiede perdono alla persona amata che teme di perdere.

PartyNextDoor – Believe it Testo

Download su: Amazon – iTunes

Passa alla traduzione in italiano

[Intro: Wale]

(Ayy Biz, good lookin’, foo)

[Rit.: Rihanna & PARTYNEXTDOOR]

Hey

Best make me believe it (Best make me be—)

Best make me believe it

Believe you won’t deceive me

Hey

Best make me believe it (Best make me believe it)

Best make me believe it (Best make me believe it)

Believe you won’t deceive me

[Str. 1: PartyNextDoor, with Rihanna]

First you gotta forgive me

Let me know everything gon’ be okay

Even if I come out with everything I did

Would you still punish me even though I did it a long time ago?

If so, let me know

If I propose, would you say no?

Would you break my heart?

Would you embarrass me or play your part?

Baby, don’t fold, my heart is yours

You got the power, pussy power

You got the power, pussy power

The floor is yours, the time is ours

Hey, either believe me or you don’t

Choose to believe me or you won’t

If you leave me, I’m skull and bones, I’m dead, baby

You told me

[Rit.: Rihanna]

Hey (Ooh)

Best make me believe it (Best make me be—)

Best make me believe it

Believe you won’t deceive me

Hey

Best make me believe it (Best make me believe it)

Best make me believe it (Best make me believe it)

Believe you won’t deceive me

[Str. 2: PartyNextDoor]

Bae

You told me that you’d kill me if I fuck up (Kill me if I fuck up)

You told me I’m a lucky motherfucker (Lucky motherfucker)

You love ’em, but you never ever trust ’em

Never ever trust me, no (Never trust me, no)

There’s two sides to the story (Sides to the story)

And that girl got a good PR (Good PR)

I knew we’d never make it far

Because I like my bitches black and mama tar

Oh, woah

Tell me you love me ’cause I know they won’t

They wanna fit in for the photoshoot

Put them aside, baby, I notice you

My niggas hype, baby, they hypin’ you

My family like it, yeah, they likin’ you

My mama WhatsApp and she Skype you

She wanna know what it do

You say “Either way, you…”





[Rit.: Rihanna]

Best make me believe it (Best make me be—)

Best make me believe it

Believe you won’t deceive me

Hey

Best make me believe it (Best make me believe it)

Best make me believe it (Best make me believe it)

Believe you won’t deceive me

[Outro: PartyNextDoor]

Bae





Believe it traduzione

Passa al testo

[Rit.]

Hey

Meglio avere fiducia (Meglio avere fiducia …)

Meglio avere fiducia

Credere che non mi tradisci

Hey

Meglio avere fiducia (Meglio avere fiducia)

Meglio farmi credere (Meglio avere fiducia)

Credere che non mi tradisci

[Str. 1]

Prima devi perdonarmi

Dimmi che tutto andrà bene

Anche se ti confessassi tutto quel che ho fatto

Mi puniresti nonostante lo facevo tanto tempo fa?

Se è così, dimmelo

Se ti facessi la proposta di matrimonio, non la accetteresti?

Mi spezzeresti il cuore?

Mi metteresti in imbarazzo o reciteresti la tua parte?

Piccola, non mollare, il mio cuore è tuo

Tu hai il potere, il potere della fi*a

Hai il potere, il potere della f**a

A te la parola, è il nostro momento

Ehi, puoi fidarti di me o meno

Scegli se credermi o no

Se mi lasci, sarò teschio e ossa, sono morto, tesoro

Mi hai detto





[Rit.]

Hey

Meglio avere fiducia (Meglio avere fiducia …)

Meglio avere fiducia

Credere che non mi tradisci

Hey

Meglio avere fiducia (Meglio avere fiducia)

Meglio farmi credere (Meglio avere fiducia)

Credere che non mi tradisci

[Str. 2]

Amore

Mi hai detto che mi avresti ucciso se avessi fatto casini (Uccidimi se faccio casini)

Mi hai detto che sono un fortunato figlio di putt*** (fortunato figlio di putt***)

Li ami, ma non ti fidi mai

Non ti fidi mai di me, no (Non ti fidi mai di me, no)

Ci sono due parti della storia (parti della storia)

E quella ragazza ha un buon PR (Buon PR)

Sapevo che non saremmo andati lontano

Perché mi piacciono le stron*e nere e mamma tar

Oh, woah

Dimmi che mi ami perché so che non lo faranno

Vogliono inserirsi per il servizio fotografico

Mettili da parte, piccola, io noto te

I miei amici fanno pubblicità, piccola, pubblicizzano te

Alla mia famiglia piace, sì, gli piaci

Mia madre ti messaggia su Whatsapp e chiama su Skype

Lei vuole sapere cos’è successo (o “come te la passi”)

Dici “In ogni caso, tu …”

[Rit.]

Hey

Meglio avere fiducia (Meglio avere fiducia …)

Meglio avere fiducia

Credere che non mi tradisci

Hey

Meglio avere fiducia (Meglio avere fiducia)

Meglio farmi credere (Meglio avere fiducia)

Credere che non mi tradisci

[Outro]

Amore

Ascolta su: