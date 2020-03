Daniele De Martino – Abbracciami: video e testo della canzone

Abbracciami è una canzone scritta, composta e interpretata dal cantautore neomelodico siciliano Daniele De Martino, il cui video diretto da Carlo Macaluso e online del 26 marzo 2020, mostra una serie di immagini che sprizzano amore da tutti i pori. Il testo.

In un periodo in cui in via precauzionale, gli abbracci sono vietati, ecco spuntare questa bella e romantica canzone arrangiata da Piero Sala, che sta letteralmente facendo impazzire le fan. Ecco il video.

Abbracciami Daniele De Martino Testo

Simm nuij, i protagonisti r’a’ luna

simm nuij, sotto o’ ciel int o’ scur

l’imbarazzo stasera è più forte

perché forse è la mia prima volta

che conosco una storia sincera

che mi fa forte battere il cuore

vieni, stringimi forte le mani

dimmi che ci sarai tu domani

a ridarmi tutto il tempo perso

da chi non mi ha mai dato un senso

io con te

tu più me

Abbracciami fino a farmi mancare il respiro

io voglio tremare se mi stai vicino

di chi sparlerà

ch’ c’adda mpurtà

si poi simm nuij chesta bella realtà

stasera un tuo bacio cancella il passato

io voglio volare con te in un minuto

tu forse non sai

non l’ho detto mai

che avevo paura di legarmi sai

primm’ e’ te quant storie sbagliat

primma e’ te sai quant nnamurat

quanti nott a telefono a’ ser

cu chi nun vulev’

c’ pazziav sul

abbracciami forte non aver paura

che io insieme a te sono un’altra persona

simm nuij

ch’facimm a’ differenz (differenz)

cum’ a’ nuij

vonn fa tutt e stess (e stess)

io scrivevo in un libro ogni giorno

raccontandogli tutti i miei sogni

oggi fa parte dei miei ricordi

perchè ormai non ne ho più bisogno

dico grazie alla vita perchè

oggi mi ha fatto incontrare te

basta non chiederò niente più

perchè ormai insieme a me ci sei tu

Dio quanto t’amo, amò

Abbracciami fino a farmi mancare il respiro

io voglio tremare se mi stai vicino

di chi sparlerà

ch’ c’adda mpurtà

pecchè simm nuij chesta bella realtà

stasera un tuo bacio cancella il passato

io voglio volare con te in un minuto

tu forse non sai

non l’ho detto mai

che avevo paura di legarmi sai





primm’ e’ te quant storie sbagliat

primma e’ te sai quant nnamurat

quanti nott a telefono a’ ser

cu chi nun vulev’

c’ pazziav sul

abbracciami forte non aver paura

che io insieme a te sono un’altra persona

[Parlato]

Per emozionarti non bisogna per forza baciarti. Tutto può capitare anche solo nel guardarsi. Ecco, loro sono i veri eroi dell’amore. Chi è disposto a pagare con la propria vita, pur di salvare la persona, che ti fa battere il cuore. A tutto c’è un inizio e si arriva sempre ad una fine, ma se questo è il vero amore, allora abbracciami, perchè insieme, non sentiremo mai alcun dolore.





La traduzione di Abbracciami

Siamo noi i protagonisti della luna

siamo noi, sotto il cielo al buio

l’imbarazzo stasera è più forte

perchè forse è la mia prima volta

che conosco una storia sincera

che mi fa forte battere il cuore

vieni, stringimi forte le mani

dimmi che ci sarai tu domani

a ridarmi tutto il tempo perso

da chi non mi ha mai dato un senso

Tu con te

tu più me





abbracciami fino a farmi mancare il respiro

io voglio tremare se mi stai vicino

di chi sparlerà

che ce ne deve fregà

si poi siamo noi questa bella realtà

stasera un tuo bacio cancella il passato

io voglio volare con te in un minuto

tu forse non sai

non l’ho detto mai

che avevo paura di legarmi sai

Prima di te quante storie sbagliate

prima di te sai quanto innamorato

quante notti a telefono la sera

con chi non volevo

c’ pazziav sul

abbracciami forte non aver paura

che io insieme a te sono un’altra persona

Siamo noi

che facciamo la differenza (differenza)

come a noi

vogliono imitarci tutti

io scrivevo in un libro ogni giorno

raccontandogli tutti i miei sogni

oggi fa parte dei miei ricordi

perchè ormai non ne ho più bisogno

dico grazie alla vita perchè

oggi mi ha fatto incontrare te

basta non chiederò niente più

perchè ormai insieme a me ci sei tu

Dio quanto t’amo, amò

abbracciami fino a farmi mancare il respiro

io voglio tremare se mi stai vicino

di chi sparlerà

che ce ne deve fregà

si poi siamo noi questa bella realtà

stasera un tuo bacio cancella il passato

io voglio volare con te in un minuto

tu forse non sai

non l’ho detto mai

che avevo paura di legarmi sai

Prima di te quante storie sbagliate

prima di te sai quanto innamorato

quante notti a telefono la sera

con chi non volevo

c’ pazziav sul

abbracciami forte non aver paura

che io insieme a te sono un’altra persona