Dua Lipa – Love Again: audio, testo e traduzione della nuova canzone

E’ una Dua Lipa che si innamora nuovamente e insperatamente quella che ascoltiamo in Love Again, ottava traccia racchiusa nell’album Future Nostalgia, pubblicato il 27 marzo 2020.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questo pezzo, scritto dall’interprete con la collaborazione di Clarence Coffee Jr., KOZ & Chelcee Grimes, mentre la produzione è opera di Stuart Price & Stephen “Koz” Kozmeniuk.

“E’ uno dei miei brani preferiti del disco, scritto quando sentivo che non c’era luce. Era una canzone per me, per coccolarmi un po’ e sperare di potermi innamorare di nuovo.” Dua Lipa.

Dua Lipa – Love Again Testo

[Verse 1]

I never thought that I would find a way out

I never thought I’d hear my heart beat so loud

I can’t believe there’s something left in my chest anymore

But goddamn, you got me in love again

I used to think that I was made out of stone

I used to spend so many nights on my own

I never knew I had it in me to dance anymore

But goddamn, you got me in love again

[Pre-Chorus]

Show me that heaven’s right here, baby

Touch me, so I know I’m not crazy

Never have I ever met somebody like you

Used to be afraid of love and what it might do

But goddamn, you got me in love again

[Chorus]

You got me in love again

You got me in love again

You got me in love again

Again

[Verse 2]

So many nights, my tears fell harder than rain

Scared I would take my broken heart to the grave

I’d rather die than have to live in a storm like before

But goddamn, you got me in love again

[Pre-Chorus]

Show me that heaven’s right here, baby

Touch me, so I know I’m not crazy

Never have I ever met somebody like you

Used to be afraid of love and what it might do

But goddamn, you got me in love again

[Chorus]

You got me in love again

You got me in love again

You got me in love again

Again

[Refrain 1]

I can’t believe, I can’t believe

I finally found someone

I’ll sink my teeth in disbelief

‘Cause you’re the one that I want

I can’t believe, I can’t believe

I’m not afraid anymore

Goddamn, you got me in love again

[Bridge]

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

I never thought that I would find a way out

I never thought I’d hear my heart beat so loud

I can’t believe there’s something left in my chest anymore

Oh, goddamn, you got me in love again

(We’re in love, we’re in love)

(We’re in love, we’re in love, oh, oh)

[Refrain 2]

I can’t believe, I can’t believe

I finally found someone

I’ll sink my teeth in disbelief

‘Cause you’re the one that I want

I can’t believe there’s something left inside my chest anymore

But goddamn, you got me in love again





[Chorus]

You got me in love again

You got me in love again

You got me in love again (Again and again)

Again (And again and again and again)





Love Again Dua Lipa traduzione

[Verso 1]

Non avrei mai pensato di trovare una via d’uscita

Non avrei mai pensato di sentire il mio cuore battere così forte

Non posso credere che sia rimasto qualcosa nel mio petto

Ma maledizione, mi hai fatto innamorare di nuovo

Pensavo che fossi fatta di pietra

Passavo così tante notti da sola

Non sapevo di avere ancora dentro la voglia di ballare

Ma maledizione, mi hai fatto nuovamente innamorare

[Pre-Chorus]

Fammi vedere che il paradiso è qui, tesoro

Toccami, così so di non essere pazza

Non ho mai incontrato una persona come te

Prima avevo paura dell’amore e di quello che poteva farmi

Ma maledizione, mi hai fatto innamorare di nuovo

[Coro]

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Mi hai fatto innamorare nuovamente

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Di nuovo

[Verso 2]

Così tante notti, le mie lacrime cadevano più forti della pioggia

Avevo paura di portare il mio cuore spezzato nella tomba

Avrei preferito morire piuttosto che vivere nella bufera come in passato

Ma maledizione, mi hai fatto innamorare di nuovo





[Pre-Chorus]

Fammi vedere che il paradiso è qui, tesoro

Toccami, così so di non essere pazza

Non ho mai incontrato una persona come te

Prima avevo paura dell’amore e di quello che poteva farmi

Ma maledizione, mi hai fatto innamorare di nuovo

[Coro]

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Mi hai fatto innamorare nuovamente

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Di nuovo

[Refrain 1]

Non riesco a crederci, non posso crederci

Finalmente ho trovato qualcuno

Su cui affonderò i miei increduli denti

Perché tu sei quello che voglio

Non riesco a crederci, non posso crederci

Non ho più paura

Maledizione, mi hai fatto innamorare di nuovo

[Ponte]

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

Non avrei mai pensato di trovare una via d’uscita

Non avrei mai pensato di sentire il mio cuore battere così forte

Non posso credere che sia rimasto qualcosa nel mio petto

Oh, dannazione, mi hai fatto innamorare di nuovo

(Siamo innamorati, siamo innamorati)

(Siamo innamorati, siamo innamorati, oh, oh)

[Refrain 2]

Non riesco a crederci, non posso crederci

Finalmente ho trovato qualcuno

Su cui affonderò i miei increduli denti

Perché tu sei quello che voglio

Non posso credere che sia rimasto qualcosa nel mio petto

Ma maledizione, mi hai fatto innamorare di nuovo

[Coro]

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Mi hai fatto innamorare di nuovo

