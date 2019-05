Panic! At The Disco – High Hopes: testo, traduzione, video e remix della hit

High Hopes è uno dei più grandi successi di sempre dei Panic! At The Disco, secondo estratto dal sesto album in studio Pray for the Wicked, pubblicato il 22 giugno 2018. Al contrario di questo pezzo, che solo nella penisola è stato certificato Platino, commercialmente parlando, il disco non ha fatto grandi cose in Italia. Leggi la traduzione in italiano del testo, scritto da Sam Hollander, Cook Classics, Tayla Parx, Jake Sinclair, LOLO, Ilsey Juber, Jonas Jeberg, Jenny Owen Youngs & dal frontman del gruppo Brendon Urie. Ascolta l’audio del brano prodotto da Jake Sinclair, Jonas Jeberg & Jonny Coffer.

Nella pluripremiata e orecchiabile canzone, la quarta in scaletta nel disco, in radio dallo scorso 22 agosto, Brendon racconta il suo successo. Se nella terza traccia Hey Look Ma, I Made It, urla a sua madre di avercela fatta, di aver realizzato il sogno di diventare una vera e propria star, qui il cantante, recentemente all’opera nel singolo bomba di Taylor Swift, ME!, parla delle grandi speranze, delle grandi aspettative che ha sempre avuto, anche agli albori, quando era un artista sconosciuto e squattrinato. Lui ci ha sempre creduto, ha sempre saputo che prima o poi avrebbe raggiunto la fama e il successo, che era destino che ciò accadesse, che avrebbe realizzato questo sogno.

E’ sinteticamente questo il significato di questa hit, che ha ottenuto certificazioni Oro e Platino in tantissimi paesi, su tutti fli Stati Uniti (doppio Platino), Canada (4 volte Platino) e Australia (3 dischi di Platino).

Dal 28 settembre 2018 è anche disponibile nel remix di White Panda e dall’11 gennaio 2019 nella versione Don Diablo Remix.

“Non importa quanto sia difficile realizzare i tuoi sogni, continua ad andare avanti. Potresti anche dover scalare il lato di un edificio nel centro di Los Angeles, ma una volta in cima capirai che ne è valsa la pena.” recita la descrizione del video ufficiale diretto da Brendan Walter e Mel Soria, che ad oggi ha ottenuto oltre 287 milioni di visualizzazioni.

Panic At The Disco High Hopes traduzione

Grandi, grandi speranze

Dovevo avere grandi, grandi speranze nella vita

Sparando nel successo quando non potevo fare molti soldi

Ero squattrinato ma ho sempre avuto una visione

Ho sempre avuto, grandi aspettative (grandi, grandi speranze)

Dovevo avere grandi, grandi speranze nella vita

Non sapevo come, ma ho sempre avuto la sensazione

Che sarei stato quell’uno su un milione

Ho sempre avuto, grandi aspettative

La mamma diceva, realizza la profezia

Sii qualcosa di grandioso, vai a fare la storia

Fai in modo che il destino si concretizzi, ai miei tempi

Volevamo tutto, volevamo tutto

Mamma diceva, brucia le tue biografie

Riscrivi la tua storia, accendi i tuoi sogni più grandi

Vittorie da museo, ogni giorno

Volevamo tutto, volevamo tutto

La mamma diceva non ti arrendere, è un po’ difficile

E’ tutto collegato, niente più amore e mi spiacerebbe vederti aspettare

Dovevo avere grandi, grandi speranze nella vita

Sparando nel successo quando non potevo fare molti soldi

Ero squattrinato ma ho sempre avuto una visione

Ho sempre avuto, grandi aspettative

Dovevo avere grandi, grandi speranze nella vita

Non sapevo come, ma ho sempre avuto la sensazione

Che sarei stato quell’uno su un milione

Ho sempre avuto, grandi aspettative (grandi, grandi speranze)

La mamma diceva la vita è in salita per gli anticonformisti

I crociati stranieri, non hanno mai fallito

Le cose strane e le novità non cambiano mai

Noi volevamo tutto, volevamo tutto (grandi, grandi speranze)

Continua a salire (significa “Spingiti verso il successo”, “resisti, non mollare, credici”)

Continua a salire e non scendere mai, oh

Continua a salire

Continua a salire e non scendere mai

La mamma diceva non ti arrendere, è un po’ difficile

E’ tutto collegato, niente più amore e mi spiacerebbe vederti aspettare

Dicono che è tutto è già stato fatto ma non hanno ancora visto il meglio di me-eh-eh-eh

Quindi devo farne ancora uno e sarà un bello spettacolo da vedere-eh-eh-eh





Dovevo avere grandi, grandi speranze nella vita

Sparando nel successo quando non potevo fare molti soldi

Ero squattrinato ma ho sempre avuto una visione

Ho sempre avuto, grandi aspettative (grandi, grandi speranze)

Dovevo avere grandi, grandi speranze nella vita

Non sapevo come, ma ho sempre avuto la sensazione

Che sarei stato quell’uno su un milione

Ho sempre avuto, grandi aspettative (alte, alte speranze)

Dovevo avere grandi, grandi speranze nella vita

Sparando nel successo quando non potevo fare molti soldi

Ero squattrinato ma ho sempre avuto una visione

Ho sempre avuto, grandi aspettative

Dovevo avere grandi, grandi speranze nella vita

Non sapevo come, ma ho sempre avuto la sensazione

Che sarei stato quell’uno su un milione

Ho sempre avuto, grandi aspettative (grandi, grandi speranze)

High Hopes Testo – Panic! At The Disco

High, high hopes

Had to have high, high hopes for a living

Shooting for the stars when I couldn’t make a killing

Didn’t have a dime but I always had a vision

Always had high, high hopes (High, high hopes)

Had to have high, high hopes for a living

Didn’t know how but I always had a feeling

I was gonna be that one in a million

Always had high, high hopes

Mama said, fulfill the prophecy

Be something greater, go make a legacy

Manifest destiny, back in the days

We wanted everything, wanted everything

Mama said, burn your biographies

Rewrite your history, light up your wildest dreams

Museum victories, every day

We wanted everything, wanted everything

Mama said don’t give up, it’s a little complicated

All tied up, no more love and I’d hate to see you waiting

Had to have high, high hopes for a living

Shooting for the stars when I couldn’t make a killing

Didn’t have a dime but I always had a vision

Always had high, high hopes

Had to have high, high hopes for a living

Didn’t know how but I always had a feeling

I was gonna be that one in a million

Always had high, high hopes (High, high hopes)





Mama said, it’s uphill for oddities

The stranger crusaders, ain’t ever wannabes

The weird and the novelties don’t ever change

We wanted everything, wanted everything (High, high hopes)

Stay up on that rise

Stay up on that rise and never come down, oh

Stay up on that rise

Stay up on that rise and never come down

Mama said don’t give up, it’s a little complicated

All tied up, no more love and I’d hate to see you waiting

They say it’s all been done but they haven’t seen the best of me-eh-eh-eh

So I got one more run and it’s gonna be a sight to see-eh-eh-eh

Had to have high, high hopes for a living

Shooting for the stars when I couldn’t make a killing

Didn’t have a dime but I always had a vision

Always had high, high hopes (High, high hopes)

Had to have high, high hopes for a living

Didn’t know how but I always had a feeling

I was gonna be that one in a million

Always had high, high hopes (High, high hopes)

Had to have high, high hopes for a living

Shooting for the stars when I couldn’t make a killing

Didn’t have a dime but I always had a vision

Always had high, high hopes

Had to have high, high hopes for a living

Didn’t know how but I always had a feeling

I was gonna be that one in a million

Always had high, high hopes (High, high hopes)





